George Clooney révèle la somme astronomique qu’il a refusée pour une publicité

Partager







L’acteur américain s’est confié dans une interview avec The Guardian.

George Clooney a admis avoir refusé une somme folle pour un jour de tournage pour une publicité d’une compagnie aérienne.

• À lire aussi: [SONDAGE] Saviez-vous que George Clooney a déjà fait caca dans une litière à chat?

L’acteur américain a avoué avoir refusé un salaire de 35 millions de dollars pour un seul jour de tournage, cependant, après une discussion avec sa femme Amal, il a décliné l’offre.

Il a déclaré dans une interview pour The Guardian: «Oui, on m’a proposé la somme de 35 millions de dollars pour un jour de tournage pour une publicité d’une compagnie aérienne. Cependant, j’en ai parlé avec Amal et nous avons conclu que cela n’était pas une bonne idée. C’était pour un pays, même si c’est un allié, dont les choix sont questionnables».

Lors de cette même entrevue, la star du film Gravity a confié passer le plus de temps possible avec ses jumeaux.

• À lire aussi: Les 25 hommes grisonnants les plus sexy du Québec et du monde

Il a partagé: «Nous avons une nounou qui vient quatre jours par semaine et le reste du temps c’est juste Amal et moi. Pendant le confinement, cela a été nous pendant toute une année! Cela m’a rappelé ma mère en 1964 en train de faire à manger ou de faire six tournées de lessive par jour».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s