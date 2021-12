Nouvelle mise à jour gratuite du jeu Spiritfarer

Partager







Le studio montréalais Thunder Lotus annonçait lundi matin une nouvelle mise à jour de son jeu Spiritfarer.

Intitulée Jackie et Daria, la mise à jour gratuite sera disponible le 13 décembre sous forme de téléchargement gratuit pour les détenteurs du jeu sur toutes les plates-formes, y compris Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

Bande-annonce Jackie et Daria

Spiritfarer, qui explore avec douceur le thème de la mort, propose au joueur d'explorer des lieux majestueux tout en accompagnant des personnages vers l'autre monde.

Avec la mise à jour Jackie et Daria, l'héroïne Stella prend la mer pour une nouvelle île où elle découvrira un hôpital délabré et deux nouveaux esprits: son concierge Jackie et Daria, sa patiente principale. Stella parviendra à soulager un esprit perturbé et à restaurer la gloire d’antan des lieux. La mise à jour ajoute également un nouvel événement de plates-formes, et des améliorations inédites pour le bateau.

La mise à jour sera déployée le 13 décembre 2021.

