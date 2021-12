Pourquoi les États-Unis (et peut-être le Canada) boycottent-ils les Jeux olympiques de Pékin 2022? On vous explique

Partager







Les États-Unis n'enverront aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Les Jeux de Pékin doivent se dérouler du 4 au 20 février prochain.

C'est maintenant officiel: alors que des milliers s'entraînent en vue des Jeux olympiques de Pékin, les États-Unis viennent d'annoncer un boycottage démocratique des 24e olympiades d’hiver. Le Canada pourrait annoncer la même chose. Mais pourquoi? On vous explique.

Des représailles américaines

«L’administration Biden n’enverra aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022 étant donné le génocide et les crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang», a confirmé lundi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

AFP La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a confirmé lundi le 6 décembre 2021 que les États-Unis n'enverraient pas de délégation officielle aux Jeux olympiques de Pékin 2022, prévus du 4 au 20 février prochain.

Cette décision a été prise en guise de représailles contre les agissements du gouvernement de Xi Jinping.

C’est bien tout ça, mais pourquoi le gouvernement américain en est-il arrivé là? Qu’a fait la chine?

L’affaire Peng Shuai

La dernière affaire en lice date de quelques semaines à peine: l’étrange disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai.

Le 2 novembre dernier, l’ancienne numéro 1 en double a publié un message dans lequel elle accusait l’ancien vice-premier ministre de la Chine, Zhang Gaoli, de l’avoir forcée à avoir une relation sexuelle avec lui et à être sa maîtresse.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi ces révélations, plus aucune trace de l'athlète. Le 21 novembre, elle a finalement donné signe de vie, dans des circonstances nébuleuses qui n'ont pas rassuré la communauté internationale.

AFP Peng Shuai

La WTA a annoncé la semaine dernière la suspension des tournois féminins de tennis en Chine, «quelles qu’en soient les conséquences financières» en soutien à Peng Shuai.

Génocide des Ouïghours

Ce n'est pas tout. Le gouvernement américain accuse Pékin de perpétrer un «génocide» et des «crimes contre l'humanité» dans le canton du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, où les droits des musulmans ouïghours sont largement bafoués.

Plusieurs organisations de défense des droits de la personne accusent Pékin d’avoir interné au Xinjiang au moins un million de musulmans dans des «camps de rééducation».

En conférence de presse, Washington a soutenu que le sort réservé aux Ouïghours est la principale raison de sa décision de boycotter les Jeux.

AFP

En étant présente, «la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si c’était business as usual, malgré les violations flagrantes des droits de la personne et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela», a soutenu Jen Psaki.

Et ça signifie quoi, au juste, un boycottage diplomatique?

Si les États-Unis boycottent les Jeux, est-ce dire qu’aucun athlète américain ne s’y rendra? Non.

Ça signifie plutôt qu’aucun représentant du gouvernement des États-Unis n’assistera aux Jeux olympiques ou paralympiques, mais les athlètes américains, eux, participeront bien aux compétitions.

«Les athlètes de l'équipe américaine ont notre soutien total. Nous serons derrière eux à 100% pendant que nous les encouragerons d’ici», a d’ailleurs affirmé Jen Psaki.

Le Comité international olympique (CIO) s’est réjoui que la décision «politique» de Washington ne remette pas en cause la participation des sportifs américains.

Est-ce que le Canada emboitera le pas?

La Maison-Blanche a confirmé avoir mis au courant de sa décision ses alliés, dont fait partie le Canada. Toutefois, la balle est dans leur camp, quant à savoir s’ils boycotteront aussi les JO de Pékin, prévu du 4 au 20 février 2022.

À Ottawa, la ministre du Sport, Pascale St-Onge, a indiqué la semaine dernière que «la décision n’a pas encore été prise» concernant le boycottage diplomatique, mais que le gouvernement «respecte» l’indépendance du comité olympique et continuait les discussions avec ses alliés.

AFP

Les chefs conservateur et néodémocrate, Erin O’Toole et Jagmeet Singh, ont confirmé au même moment qu’ils seraient d’accord avec un boycottage diplomatique de la 24e olympiade hivernale.

Le Bloc québécois réclame également le boycottage des Jeux.

«Ça n’a aucun maudit bon sens qu’un gouvernement qui se prétend vertueux dans une démocratie quand même fonctionnelle tolère, par l’absence de mesures, par l’absence d’intervention, par l’absence de position claire, le traitement subi par les Ouïghours de la part de la dictature chinoise», a alors dénoncé le chef du parti, Yves-François Blanchet.

Et les autres nations, elles?

Le gouvernement du Boris Johnson, au Royaume-Uni, a laissé planer dans les dernières semaines qu’un boycottage pourrait être envisagé, mais n’avait toujours pas pris de décision ferme.

Le premier ministre australien, Scott Morrison, a affirmé que son cabinet se penche sur la question et que l’option de boycottage est sur la table.

En Allemagne, la future ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, plaide pour une diplomatie plus ferme face aux régimes autoritaires comme celui de la Chine et n’exclut pas d’emboiter le pas aux États-Unis.

Une réponse de la Chine

Face au boycottage diplomatique annoncé par l’administration Biden, Pékin n’a pas tardé à mentionner qu’elle pourrait envisager des «contre-mesures» «si les États-Unis veulent à tout prix faire les choses à leur manière».

AFP Zhao Lijian

Avant l’annonce du gouvernement américain, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Zhao Lijian a affirmé qu’un boycottage «ne serait que de la “fanfaronnade”».

− Avec les informations de l'AFP et Raphaël Pirro, Agence QMI

