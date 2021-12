Revivez l’année 2021 en 7 vidéos YouTube

Partager







Qui dit fin d’année dit aussi rétrospective. YouTube vient de dévoiler son palmarès des vidéos les plus populaires au Canada en cette deuxième année pandémique. En voici sept qui ont su capter notre attention (et peut-être la vôtre?).

Et non, il n’y a pas de vidéos de chats ou de complotistes!

• À lire aussi: YouTube: voici les 10 vidéos les plus regardées au Canada en 2021

• À lire aussi: Un youtubeur excentrique meurt 5 jours après avoir affirmé à tout le monde qu’il n’était pas mort

• À lire aussi: Un youtubeur dépense des millions de dollars en recréant Squid Game pour une vidéo

Quand Harry rencontre James

L’animateur britannique James Corden a décidé d’offrir une «visite guidée» de Los Angeles, sa ville d’accueil, à l’un de ses bons amis et nouveau résident de la cité californienne, nulle autre que le prince Harry. On est bien loin des tours de bus à deux étages beaucoup trop chers pour un budget de jeune voyageur.

The Late Late Show with James Corden – 27,1 millions de vues

The Weeknd au Super Bowl LV

Tout ce qu’il y a à retenir de la performance du Canadien The Weeknd, lors de la mi-temps du Super Bowl LV spécial COVID-19 de février dernier, c’est qu’elle a su nous faire oublier la prestation de Maroon 5, deux ans plus tôt.

NFL – 42,9 millions de vues

Les joueurs de jeux de société

De la personne qui brasse trop longtemps les dés au coéquipier qui ne comprend vraiment pas les règles du jeu, en passant par le fameux tricheur, cette vidéo montre tous les stéréotypes que l’on retrouve autour d’une table et d'un jeu de société. Quel type de joueur êtes-vous?

Dude Perfect – 30 millions de vues

Nightbirde à AGT

Entre le couvre-feu et les règles sanitaires, 2021 n’a pas été facile pour personne. Mais parfois, quand on se compare, on se console. En regardant l’audition de l’artiste américaine Nightbirde à la populaire émission America’s Got Talent, peut-être allez-vous réaliser que votre année 2021 n’a pas été si pire que ça. Conseil d’ami: sortez les mouchoirs.

Americas’s Got Talent – 37,7 millions de vues

Un [très] court aperçu de la vie après la mort

Le youtubeur MrBeast, qui vient de recréer chaque jeu de la série Netflix Squid Game, a passé 50 h enterré sous terre dans un cercueil de verre. Si vous n'êtes pas claustrophobe et que vous êtes capable de regarder la vidéo, ça pourrait vous donner un aperçu de ce qui attend une fois le sommeil éternel enclenché.

MrBeast – 149 millions de vues

Mettons fin aux appels frauduleux!

Avez-vous reçu un appel frauduleux dans les derniers mois, que ce soit pour des transferts d’argent douteux ou pour connaître votre numéro d’assurance sociale? Si oui, sachez qu'il pourrait s'agir d'une arnaque bien plus organisée que vous pourriez le croire. Le youtubeur Mark Rober, lequel est populaire pour ses bombes de brillants (glitterbombs, en anglais), a réussi à pincer un groupe de fraudeurs à travers les États-Unis.

Mark Rober — 49 millions de vues

Qui veut des pêches?

Vous l’aurez entendu partout et vous pouvez maintenant la chanter au karaoké: la chanson Peaches, de Justin Bieber, a beaucoup joué cette année. Et le vidéoclip de la chanson est parmi les plus populaires au Canada depuis sa sortie, en mars dernier.

Justin Bieber – 436,2 millions de vues

À voir aussi