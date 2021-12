Spider-Man: Miles Morales et Gwen Stacy se retrouvent dans la première bande-annonce d’Across the Spider-Verse

Partager







La première partie de Spider-Man: Across the Spider-Verse s’est dévoilée dans une bande-annonce colorée, samedi, mettant la table de belle façon pour le long-métrage, qui fera suite à Into the Spider-Verse, paru en 2018.

L’extrait semble justement reprendre plus ou moins où le dernier film avait laissé les choses, alors que Miles Morales, couché dans sa chambre en train d’écouter de la musique, est rejoint par Gwen Stacy, alias Spider-Woman, avant que celle-ci ne prenne la fuite par la fenêtre.

Quelques secondes plus tard, on peut voir le Spider-Man de Morales faire le saut dans une autre dimension, dotée d’un tout autre style artistique, où le superhéros se mesure à Spider-Man 2099, incarné par Oscar Isaac.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers par Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse sera divisé en deux parties. La première doit paraître au cinéma en octobre 2022, tandis que la deuxième doit arriver un an plus tard, en 2023.

