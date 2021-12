The Matrix Awakens: une «expérience» interactive pour PS5 et Xbox Series X/S lancée cette semaine

Partager







Les rumeurs disaient vrai: The Matrix Awakens, une «expérience» interactive pour PS5 et Xbox Series X/S conçue de toute évidence pour mousser la sortie au cinéma de Matrix Resurrections, sera dévoilée et lancée ce jeudi à l’occasion des Game Awards.

La sortie prochaine de celle-ci a été révélée ce lundi dans une vidéo de quelques secondes, où Neo, interprété par Keanu Reeves, se questionne brièvement devant un fond blanc.

«Comment sait-on ce qui est réel?», demande-t-il, le thème musical de la franchise en arrière-plan.

Fait intéressant, la mystérieuse application, réalisée avec le moteur graphique Unreal Engine 5, peut déjà être téléchargée sur le PlayStation Store et le Xbox Games Store.

En lançant le titre, on obtient cependant pour le moment qu’un décompte, qui mène au jeudi 9 décembre, à 23h, heure du Québec.

Par ailleurs, la fiche de Matrix Awakens sur les deux boutiques en ligne permet notamment d’en apprendre un peu plus sur «l’expérience» en question, qui n’est visiblement pas un jeu en bonne et due forme.

Réalisée conjointement par la cinéaste Lana Wachowski et Epic Games, il s’agirait ainsi d’une «cinématique qui repousse les frontières du possible», doublée d’une «démonstration technique en temps réel». Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss y participeront, entre autres.

Simple coup de publicité pour The Matrix Resurrections ou cadeau de Noël à l’avance pour les fans qui veulent en savoir plus sur l’univers de la Matrice? Ça reste à voir. Une chose est certaine, toutefois: ça pique la curiosité.

C’est donc un rendez-vous ce jeudi soir aux Game Awards pour en apprendre plus sur The Matrix Awakens, qui devrait de toute évidence être lancé par la même occasion.

