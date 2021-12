The Matrix Resurrections: Neo n’a pas oublié son kung-fu dans cette nouvelle bande-annonce

Partager







Après un intrigant nouvel aperçu la semaine dernière, qui faisait honneur à l’héritage du premier film de la franchise, The Matrix Resurrections s’offre ce lundi une autre bande-annonce, riche en kung-fu, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

La vidéo de près de trois minutes voit, comme dans les extraits précédents, Thomas Anderson faire le choix de suivre le lapin blanc et replonger une fois de plus dans l’envers de la Matrice.

La bande-annonce permet par ailleurs d’un peu mieux cerner la nouvelle mission de ce Neo 2.0, qui, toujours accompagné de Trinity, doit sauver l’humanité d’une menace encore plus grande et dangereuse que dans la première saga.

Au-delà de la relation entre Neo et Trinity, qui occupe une bonne place dans ce nouvel aperçu, on a aussi la chance de découvrir un peu plus le personnage joué par Jonathan Groff, qui sera de toute évidence l’un des principaux vilains du quatrième volet de la franchise.

Réalisé par Lana Wachowski, qui retourne derrière la caméra sans sa soeur Lilly cette fois-ci, le long-métrage mettra en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff et Christina Ricci, entre autres.

The Matrix Resurrections doit paraître en salle et sur HBO Max le 22 décembre prochain.

