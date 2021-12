5 comptes Instagram à suivre pour s’initier à l’art latte

Partager







Si certains espèrent réussir un jour à tracer un cœur dans leur café, d’autres réussissent avec brio les plus grands dessins du répertoire de l’art latte.

L’art latté, c’est d’abord l’art de maîtriser toutes les subtilités de la confection d’un café afin d’y laisser un dessin à la surface. C’est aussi la preuve visuelle qu’une boisson de qualité est prête à être sirotée.

Avant de devenir un fier prodige de l’art latte, il vaut mieux puiser l’inspiration quelque part. Instagram déborde de comptes d’artistes d’art latte qui ne font que donner envie de s’y mettre à son tour. À vos pichets!

Voici 5 comptes d’artistes d’art latte à suivre sur Instagram pour s’initier:

Le barista et copropriétaire du Caffè In Gamba dans le Mile End, Simon-Pierre Caron, pourrait avoir l’art latte tatoué sur le corps (il y songe, justement). Vous trouverez sur son compte personnel des reels, des vidéos et de nombreuses photos de «patterns» qui vont du cygne à l’écureuil sur une branche qui tient une noix. Une chose est certaine: sa passion pour cet art est absolument contagieuse!

2. Vivian So - @twopercent2

Championne canadienne en 2019 et barista chez Muru Crêpe à Montréal, Vivian So est une virtuose de l'art latte. Établie à Montréal, son art se démarque par les dessins qu’elle réussit simplement en versant le lait et en ajoutant une inclinaison. Vous serez bouche bée devant ses dessins de la grappe de raisin, de l’hippocampe et de la licorne.

3. Daphne Tan - @periperipeng

Les adorables concoctions de l’artiste Daphne Tan sont tout simplement uniques. Cette artiste réussit à apporter l’art latte au prochain niveau — littéralement! En s’amusant avec la mousse du lait, elle dresse des dessins 3D qui vont des personnages de fiction aux plus mignons des animaux.

4. Sam Low - @_sam_low_

Le foodie et barista de la Nouvelle-Zélande, Sam Low, profite de sa tribune sur Instagram pour éduquer et «coacher» ses abonnés. Son compte propose des recettes, des plats décadents, mais aussi des vidéos «étape par étape» pour réussir un dessin d’art latte. Ces dessins sont toujours très bien réussis!

5. Emilee Bryant - @emstagrim

Les fameux dessins de tulipes («winged tulip») abondent sur la page de cette artiste de New York, et gagnante de nombreux prix. Emilee Bryant reproduit à la perfection les dessins les plus classiques et ses latte ont tous l’air meilleur les uns que les autres. Vous trouverez d’ailleurs sur sa page de nombreux trucs de pros afin d’espérer (un jour) lui arriver à la cheville.

