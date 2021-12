60 ans et plus, travailleurs de la santé: voici qui pourra recevoir une 3e dose au Québec

Partager







Les Québécois âgés de 60 ans et plus et les travailleurs de la santé pourront obtenir une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les troisièmes doses au Québec.

Élargissement des doses de rappel

Les travailleurs de la santé pourront recevoir une troisième dose de vaccin, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d'un point de presse, mardi.

Les personnes atteintes d'une maladie chronique et les femmes enceintes pourront aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Des doses de rappel seront également administrées dans les communautés isolées et éloignées.

Et qu'en est-il des personnes de 60 ans et plus?

Les personnes de 60 ans et plus pourront recevoir une dose de rappel en janvier, a annoncé M. Dubé.

Québec presse par ailleurs les 70 ans et plus à aller chercher leur troisième dose de vaccin.

Le variant Omicron ne circule pas au Québec

Le nouveau variant Omnicron n'est pas présent au Québec actuellement, affirme le ministre Dubé.

La situation au Québec «n’est pas inquiétante» même si certains cas pourraient être déclarés, a-t-il insisté.

Tous les cas qui ont été rapportés le 30 novembre dernier ont été criblés et parmi l'ensemble de ces cas, aucun n'était lié à Omicron.