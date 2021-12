Des tablettes vides jusqu’à Noël, les distilleries en détresse: à quoi s’attendre avec le conflit à la SAQ?

Partager







Des tablettes vides en succursales, des restaurateurs en cale sèche et des distilleries incapables d’écouler leurs produits: les impacts du conflit de travail dans les centres de distribution de la SAQ font particulièrement mal à l’approche du temps des fêtes. Voici ce qu’il faut savoir.

Des tablettes vides jusqu’à Noël

Hier soir, les quelque 800 employés des entrepôts de la SAQ ont rejeté à 86% l’entente de principe qui avait été conclue avec leur employeur la semaine passée. Au cœur du litige : les salaires, la sécurité d’emploi et les mesures de santé et sécurité au travail.

Bien qu’on ne sache toujours pas si les employés prévoient déclencher de nouvelles journées de grève, la présidente et cheffe de la SAQ, Catherine Dagenais, indiquait au micro de Paul Arcand ce matin que le réseau de distribution et les réserves en magasin étaient déjà affectés par les trois jours de grève déclenchés par les employés les 16, 22 et 23 novembre, et que le retard serait difficile à rattraper.

«Il faut être conscient qu’il y aura des trous d’ici Noël. L’offre ne sera pas aussi diversifiée qu’a l’habitude [...] On a présentement une semaine d’inventaire dans les succursales», a-t-elle admis.

Comme c’est à partir de ces entrepôts que sont livrés les produits vers les différents points de vente de la société d’État comme les succursales ou les restaurants, les nombreuses photos de tablettes vides partagées sur les réseaux sociaux dans les derniers jours continueront donc à se multiplier.

Les distilleries en détresse

À l’approche du temps des fêtes, bien que la situation soit frustrante pour les consommateurs, elle est particulièrement problématique pour les distilleries de la province, alerte le président de l’Union des microdistilleries du Québec, Jonathan Roy.

«On peut déjà dire que l’hiver 2021 est une catastrophe pour nous, parce que le mois de décembre représente environ 50% de nos ventes. Certains producteurs vont probablement être à perte cette année», explique-t-il.

C’est que contrairement aux autres producteurs d’alcool de la province, les distilleries dépendent entièrement du réseau de la SAQ, rappelle M.Roy.

«Contrairement aux vignerons, par exemple, nos produits doivent obligatoirement passer par la SAQ pour être vendus au Québec. Même pour les vendre en restaurants, je dois les vendre à la SAQ, qui elle les revendra et les acheminera ensuite aux restaurants. Je ne peux pas non plus vendre mes bouteilles en ligne à des particuliers, puisque c’est aussi illégal d’envoyer nos produits par la poste. On est pris en otage présentement», peste-t-il.

Ainsi, le plan b qui s’offrirait à ces entrepreneurs serait de vendre leurs produits directement dans les boutiques des distilleries. Cependant, bien que ce soit mieux que de ne rien vendre du tout, cette option est loin d’être suffisante, selon le producteur.

« Si je veux vendre mes bouteilles dans mes boutiques, je dois encore une fois les acheter à la SAQ avant de le faire. La rentabilité des boutiques est donc assez mince. De plus, ce ne sont pas toutes les distilleries qui sont équipées pour le faire.»

À l’approche du réveillon de Noël et des échanges de cadeaux, il invite néanmoins les gens à se déplacer en grand nombre pour soutenir l’industrie des distilleries québécoises. «C’est certain que ça nous donnerait un énorme coup de pouce», dit-il.

Des partys de Noël sans vin dans les restos?

L’inquiétude est aussi palpable chez les restaurateurs qui ont déjà dû composer avec des difficultés dans les dernières semaines, selon le directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, Martin Vézina.

«Pour nous, si les grèves reprennent, ce serait très grave en matière d’approvisionnement, puisque les deniers jours de grève se sont déjà fait ressentir. Les clients sont réceptifs à faire des partys de bureau sous certaines conditions sanitaires, mais si on a plus de vin, c’est certain que l’expérience sera moins intéressante», explique-t-il au bout du fil.

Puisque le vin représente une source de revenus importante pour les restaurateurs à l’approche de la période creuse des mois de janvier et février, Martin Vézina croit qu’il est impératif de trouver une solution de rechange.

«On va s’asseoir avec la SAQ pour identifier les options possibles. Est-ce que ce sera de permettre aux restaurateurs de se rendre directement en entrepôt ? Est-ce que les différentes agences pourraient donner un coup de main en assouplissant certaines règles ? On verra ce qui est possible.»