Éducatrices, concierges, cuisinières: voici combien gagnent les employés des CPE

Partager







400 CPE partout dans la province sont en grève illimitée depuis le 1er décembre dernier

En plus de la hausse du salaire des éducatrices, les syndicats demandent des augmentations comparables pour les autres employés en CPE.

François Legault a affirmé la semaine dernière que c'était «inacceptable» d'offrir des hausses de salaire aussi importantes aux employés qui font la cuisine ou le ménage que celles offertes aux éducatrices.

Alors que les négociations se poursuivent entre le gouvernement du Québec et les syndicats des employés en CPE, on se demande à quoi ressemble le salaire des éducatrices, des cuisinières et des préposés à l’entretien dans les CPE. Tour d’horizon.

Une éducatrice, ça gagne combien?

Le 14 octobre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une hausse de 17% des salaires horaires des éducatrices dans les centres de la petite enfance (CPE) de la province, qui se situeraient maintenant entre 20,96$ et 27,76$. Avant cette hausse annoncée, une éducatrice gagnait 19$ au premier échelon et 25,18$ au dernier.

Malgré cette hausse, le gouvernement ne s’est toujours pas entendu avec les travailleurs et les travailleuses en CPE. Et le ton a monté: insatisfaits des négociations, les employés de 400 CPE de la province sont en grève générale illimitée depuis le 1er décembre.

• À lire aussi: Voici comment les parents (ou plutôt les mères) se débrouillent avec la grève dans les CPE

Le gouvernement aurait d’ailleurs depuis bonifié son offre aux éducatrices: il proposerait maintenant une augmentation salariale entre 18% et 23%. Une telle hausse signifierait, selon le gouvernement Legault, que le salaire horaire de certaines éducatrices qualifiées pourrait dépasser les 30$.

Pensons aux enfants.

Pensons aux parents.

Réglons. pic.twitter.com/JLkDXBrrGU — François Legault (@francoislegault) December 2, 2021

Et qu’en est-il du personnel de soutien?

Or, le point de discorde entre les deux partis se situe ailleurs. Les syndicats demandent notamment que les employés de soutien reçoivent une augmentation salariale comparable à celle des éducatrices. Ils auraient demandé des augmentations importantes, de 13% à 14% pour la CSQ et de 17% à 20% pour la CSN.

Le premier ministre François Legault ne semble pas prêt à répondre à cette demande.

• À lire aussi: Voici combien gagnent les employés en restauration

• À lire aussi: Depuis hier, les Québécoises travaillent «gratuitement» à cause de l'iniquité salariale

«Le problème, ce n’est pas les éducatrices, c’est que les syndicats nous demandent les mêmes augmentations pour les employés de soutien, par exemple, les personnes qui font la cuisine ou qui font le ménage. Pour nous, c’est inacceptable», a soutenu le premier ministre, dans les couloirs de l’Assemblée nationale, la semaine dernière.

Photo Stevens LeBlanc François Legault

«On a accepté de donner de grosses augmentations de salaire entre autres aux enseignants, aux préposés dans les CHSLD puis maintenant aux éducatrices, mais ce n’est pas vrai qu’on peut offrir 20% à tous les [550 000] employés de l’État», a ajouté M. Legault.

Mais à l’heure actuelle, combien gagnent les employés de soutien dans les CPE? Voici un aperçu des salaires qui leur sont offerts:

Une préposée (concierge)

Le salaire d’un préposé ou d’une préposée à l’entretien dans un CPE est de 15,92$, peu importe son ancienneté.

La FIPEQ, l’un des syndicats qui représentent les employés en CPE, demande que le salaire maximal soit de 18,27$, soit 14% de plus. Le Conseil du trésor proposerait 17,45$, soit une augmentation de 9%, selon le syndicat.

Une cuisinière

Au premier échelon, une responsable en alimentation ou cuisinière empoche 17,68$ contre 20,67$ au dernier échelon.

La FIPEQ réclame que le salaire maximal soit haussé à 23,72$ de l’heure. Le Conseil du trésor serait prêt à accorder un maximum de 22,59$, affirme le syndicat.

Une aide-éducatrice

Pour cet emploi, le revenu fluctue entre 16,16$ au premier échelon et 17,75$ au dernier échelon.

Adjointe administrative

Au premier échelon, le salaire est de 19$ et il plafonne à 25,18$ au dernier échelon.

Secrétaire-réceptionniste

Dans un CPE, une secrétaire-réceptionniste fera entre 16,24$ et 18,41$.

La FIPEQ demande une augmentation du salaire maximal à 21,12$. Le Conseil du trésor offrirait 20,18$, selon le syndicat.