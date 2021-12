Itinérance à Montréal: 300 personnes dormiront à l’extérieur cet hiver, craignent des organismes

Partager







Les demandes en itinérance ont augmenté.

Il y aura 100 places de moins que l'an passé dans les refuges à Montréal cet hiver.

Des organismes craignent que 300 personnes dorment dehors.

Une «crise humanitaire» est prévisible à Montréal à l'approche de l'hiver, plaident des organismes en itinérance. Faute d’espace, un total de 300 personnes en situation d’itinérance pourraient dormir à l’extérieur, craignent-ils.

• À lire aussi: De bonnes raisons de tolérer les campements

• À lire aussi: Un an plus tard, voici où sont les anciens du campement Notre-Dame

«Trois cent personnes qui dorment dehors, c’est ce que j’appelle une crise humanitaire», déplore Michel Monette, directeur général de l'organisme CARE Montréal.

Ce manque de places s’expliquerait par la fermeture du refuge situé dans l'hôtel Place Dupuis, qui pouvait accueillir 380 personnes l'an dernier. Même si des établissements comme l’Hôtel-Dieu sont maintenant convertis en refuge, c’est insuffisant, pense le directeur général.

Joël Lemay / Agence QMI

«Théoriquement, il faudrait qu’il y ait plus de places que de demandeurs, mais là il y a plus de demandeurs que de places», détaille M. Monette. Il demeure conscient que certaines personnes en situation d’itinérance évitent les refuges et dorment à l’extérieur.

CARE Montréal et ses partenaires, qui ensemble composent 90% des services en itinérance à Montréal, travaillent présentement avec la Ville de Montréal afin d’améliorer la situation. Malgré tout, M. Monette se dit toutefois «ultra inquiet» de l’état actuel de la situation.

• À lire aussi: Le campement démantelé à Sherbrooke

Photo Louis-Philippe Messier Michel Monette

Moins de place que l’an dernier

Selon les données du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal, la métropole comptera cet hiver 1550 places intérieures pour personnes en itinérance, soit 100 de moins que l’an dernier.

Environ 200 places seraient des «chaises» (haltes-chaleur), soit des endroits où les personnes en situation d’itinérance peuvent se réchauffer, mais pas dormir.

L’accès au logement, que M. Monette qualifie «d’impossible en ce moment», contribue à la hausse de l’itinérance à Montréal. «La crise du logement est au cœur de la problématique actuelle», dit-il.

• À lire aussi: Hausse de l’itinérance en région : l’hiver s’annonce difficile

La pandémie complique le travail

Les organismes en itinérance devront aussi composer avec un autre hiver marqué par la pandémie. Lorsqu’il y a des éclosions de COVID-19, les refuges doivent fermer temporairement et ne peuvent pas accueillir des nouveaux demandeurs. «La place ne se remplace pas», lance-il.

Michel Monette garde en mémoire le décès tragique de Raphaël André, personne en situation d’itinérance retrouvée morte dans une toilette chimique dans laquelle il était pour éviter de recevoir une contravention de 1550$ en lien avec le couvre-feu.

«Imagine s’il y en a 300 qui dorment dehors ce qui pourrait arriver», image-t-il.

• À lire aussi: Quand la maladie mentale vole notre père

Les ressources de la Ville

Selon les informations offertes par la Ville de Montréal, en plus des 1550 places, six navettes vont circuler dans les différents quartiers de la métropole pour accompagner les personnes vers les différentes ressources.

Pour combler les besoins à l’extérieur du centre-ville, une dizaine de haltes-chaleur seront ouvertes au quatre coin de la Ville, dont à Montréal-Nord avec l’organisme Amour en Action.

Sinon, des unités de débordement seront mises en place à l’Hôtel-Dieu, au Royal Versailles, au YMCA MHM et au complexe Guy-Favreau.

À VOIR AUSSI

Il va passer l'hiver à donner de l'aide