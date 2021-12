J’ai jasé avec Simu Liu de Shang-Chi de Pokémon GO, Star Wars et du Pixel 6 de Google

Partager







Mercredi dernier, on apprenait que l’acteur canadien Simu Liu était désormais porte-parole des plus récents téléphones intelligents de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On s’est entretenu avec lui pour jaser de ses habitudes avec un appareil mobile, mais aussi de Star Wars et de sa carrière.

Liu, qui vient tout juste d’incarner le rôle-titre dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au cinéma dans le MCU, va maintenant collaborer avec Google pour créer du contenu destiné au public canadien. Il apparaîtra dans une série de publicités numériques pour promouvoir les fonctionnalités du Pixel 6, en plus d’ajouter sa touche personnelle.

«Google savait que je n’allais pas être un partenaire du genre "laissez-moi prendre une photo du téléphone" et c’est tout», explique Liu. «Je crois que Google voulait quelque chose d’authentique avec la touche d’humour que j’aime bien utiliser tous les jours», ajoute-t-il.

Et ce côté humoristique de l’acteur, il sera partout dans les pubs avec Google. «On a filmé quelques publicités et j’ai très hâte de les montrer. Premièrement, elles sont une extension de mon humour un peu niaiseux, et deuxièmement, parce qu’elles mettent de l’avant des fonctionnalités du Pixel 6 dont je suis un très grand fan», déclare l’acteur de 32 ans.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont les premiers appareils qui sont entièrement Google, à l’intérieur comme à l’extérieur, grâce au Google Tensor, son premier système sur puce (SoC). Ils comprennent des fonctionnalités telles que Live Translate, qui combine la reconnaissance vocale du Pixel avec les capacités de traduction de Google, ainsi que Real Tone, qui utilise des algorithmes de réglage de l’appareil photo pour aider à mettre en évidence avec plus de précision les nuances et les détails des tons de peau plus foncés. Deux caractéristiques que Liu adore.

«Live Translate, c’est plus de 45 langues traduites, en direct, sans avoir besoin de Wi-Fi. Et Real Tone permet aux gens de tous les tons de peaux d’être adéquatement représentés. C’est extrêmement significatif pour moi; la diversité étant centrale à mon identité et ma plateforme. C’est vraiment merveilleux, et j’ai hâte de présenter [ces fonctionnalités] avec le monde», explique Liu.

Une autre option intéressante du Pixel 6 qui est mise de l’avant par Google, c’est Magic Eraser, qui permet d’effacer des trucs de nos photos. Par exemple: un monsieur bête dans l’arrière-plan de votre belle photo touristique. On a demandé à Simu Liu s’il devait absolument utiliser Magic Eraser sur un adorable caneton, un Jedi de Star Wars ou les Raptors de Toronto, qu’est-ce qu’il choisirait, vu qu’il affectionne particulièrement ces trois sujets sur ses réseaux sociaux. «J’utiliserais Magic Eraser sur le Jedi! Et je suis un très grand fan de Star Wars, de la franchise, la série, les Jedi, mais plus je vieillis, plus je me rends compte qu’ils sont un peu égoïstes. Et ils sont hypocrites. Laissons le Jedi de côté, je garde les canetons et les Raptors n’importe quand [dans mes photos]», dit-il en riant.

How it started How it’s going pic.twitter.com/U0MAq4o0dQ — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) November 11, 2021

Pas besoin d’être réellement doué en photographie en 2021 pour partager de jolies photos, non plus. Que ce soit grâce à Magic Eraser, ou tout simplement la qualité incroyable des caméras des appareils intelligents de nos jours, tout le monde peut s’improviser photographe amateur. «Le téléphone fait le travail pour vous», déclare Liu. «C’est assez incroyable de se promener avec un téléphone dans ses poches qui a une caméra si puissante».

Mais pour Liu, un téléphone intelligent n’est pas qu’un appareil photo. Il est, entre autres, un grand utilisateur de l’application mobile WeChat, qui lui permet de rester en contact avec ses parents. Côté jeux mobiles, c’est Pokémon GO qu’il affectionne particulièrement. «J’étais un grand joueur de Pokémon GO jadis. Maintenant, je suis un peu trop occupé, mais j’aimerais vraiment me promener et faire des raids avec des gens. J’ai essayé de garder mon gaming mobile à un minimum toutefois, parce que j’ai tendance à devenir accro!», explique-t-il. Imaginez faire un raid légendaire avec celui qui incarne Shang-Chi!

La carrière de Simu Liu est en pleine ascension, faisant de lui un partenaire idéal pour Google. L’acteur a récemment animé Saturday Night Live, un rite de passage pour toute personne dont tout le monde parle. Il explore également l’idée de faire de la musique, surtout depuis qu’il a lui-même participé à la trame sonore de Shang-Chi:

«J’aimerais vraiment faire de la musique. J’avais une chanson sur la trame sonore de Shang-Chi, c’était ma première expérience du genre. Comme j’ai dit, j’ai tendance à rapidement devenir accro, et je suis devenu accro au sentiment d’être dans un studio pour travailler sur de la musique. Alors je vais peut-être essayer ça!»

Surveillez les publicités de Simu Liu et Google dans les prochaines semaines sur les médias sociaux, ça risque d’être assez divertissant!

