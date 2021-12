Le meilleur pour les amateurs de jeux vidéo et d’art

Partager







Ayant trempé mon gros orteil dans le monde de la bande dessinée et de l’illustration, je suis toujours excitée quand un jeu apparaît me permettant de combiner ma passion pour les jeux vidéo et mon désir insatiable de battre mes am.e.is en étant la meilleure en dessin. Même si j’exagère cette dernière affirmation, les jeux créatifs font partie de mes préférés depuis longtemps.

Avec le temps des fêtes qui s’en vient, je veux vous suggérer mes préférés du moment. Il en existe pour tous les goûts et occasions; que vous vouliez jouer avec votre famille ou vos ami.e.s en exil chez la leur, ou encore si vous avez besoin d’un moment seul pour vous cacher de vos tantes qui insistent pour vous demander quand est-ce que vous ramenez une ‘tite blonde au souper de famille. Lâche-moi Manon, je m’en vais dessiner dans mon coin.

Amusez-vous!

Passpartout: A Starving Artist

Steam / Appstore / Google Play / Switch

Disponible en français, 1 joueur

Flamebait Games, Gamera G

Dans Passpartout: A Starving Artist, on joue un artiste parisien devant grimper les échelons de son métier en vendant ses toiles pour entretenir sa dépendance aux baguettes. On peint nos œuvres grâce à un simple logiciel de dessin et on vend nos toiles aux différents critiques se promenant dans nos ateliers. À vous de choisir qui vous écoutez. Serez-vous un artiste underground passionné ou un grand artiste commercial? Il y a 4 fins différentes à découvrir, selon vos toiles et vos choix. Le tout est simple et charmant.

SuchArt: Creative Space

Steam / Epic Games / itch.io

Disponible en français, 1 joueur

Voolgi

Vous voulez un studio d’artiste, mais vivez dans un petit 3 et demi? SuchArt: Creative Space est pour vous. Découvrez votre nouvel espace créatif virtuel, où vous avez accès à tous les outils de peinture et toutes les couleurs de vos rêves. Vous y créez des toiles de toutes les tailles pour répondre aux demandes de vos clients ou pour préparer votre prochaine exposition. Avec la vue en première personne et l’intégration possible de la tablette graphique, le résultat est un véritable espace de création immersif que vous pouvez même décorer à votre guise.

Jackbox Party Pack

Jackbox Games, Inc.

Je conseille la série de jeux Jackbox à n’importe qui cherchant des jeux de groupe. En plus d’être disponibles sur toutes les plateformes imaginables, ils sont autant accessibles à votre cousine gameuse qu’à votre oncle qui pense que Mario c’est un «bonhomme dans la TV». Vous n’aurez besoin qu’un écran principal pour le jeu et d’un téléphone intelligent par personne. Les jeux de dessins de Jackbox sont tous particulièrement bons. Voici mes deux préférés.

Drawful 2

Disponible en français, vendu séparément des Jackbox Party Pack



Dans Drawful 2, chaque joueur doit tenter de représenter une phrase par un petit dessin. Les autres doivent ensuite écrire une phrase représentant l’illustration. Toutes les phrases s’affichent alors à l’écran et les joueurs doivent deviner quelle était l’originelle. Les parties sont rapides et le jeu est facile à comprendre. Le résultat est toujours drôle. Drawful 1 et Drawful Animate sont aussi plaisants, mais ne sont disponibles qu’en anglais.

Disponible en français, vendu séparément des Jackbox Party Pack Dans Drawful 2, chaque joueur doit tenter de représenter une phrase par un petit dessin. Les autres doivent ensuite écrire une phrase représentant l’illustration. Toutes les phrases s’affichent alors à l’écran et les joueurs doivent deviner quelle était l’originelle. Les parties sont rapides et le jeu est facile à comprendre. Le résultat est toujours drôle. Drawful 1 et Drawful Animate sont aussi plaisants, mais ne sont disponibles qu’en anglais. T.K.O

Anglais seulement, inclus dans Jackbox Party Pack 3



Dans T.K.O, vous devez créer des dessins au hasard puis écrire des phrases tout aussi pas rapport. Les joueurs devront ensuite les combiner pour créer des t-shirts comiques. On vote ensuite pour nos préférés (a.k.a les plus drôles). Il est vraiment satisfaisant de voir nos créations se combiner pour créer des œuvres uniques. En plus, si vous tombez en amour avec un design, vous pouvez même commander un réel t-shirt. Même si les instructions sont en anglais, vous pouvez facilement jouer en français.

Disponible en français, de 4 à 30 joueurs

Capture d'écran Gartic Phone

Gartic Phone est un jeu fortement inspiré du téléphone arabe. Dans son mode de jeu principal, un premier joueur écrit une phrase, qui doit ensuite être dessinée par un autre joueur. Le prochain doit écrire une phrase décrivant ce dessin et le suivant doit dessiner selon cette phrase. Le processus se répète jusqu’à ce que tous les joueurs aient eu leur tour. Depuis son lancement en 2020, Gartic Phone a agrandi son offre avec un total de 12 modes de jeux dont un où vous créez une animation et un autre où vous devez copier le dessin du joueur précédent en ayant de moins en moins de temps. Il n’est pas difficile de voir pourquoi le jeu est rapidement devenu incroyablement populaire sur Twitch. Un animateur et streamer australien installés aux États-Unis, Rubberninja, ou RubberRoss, a d'ailleurs orchestré la création d’un premier court métrage entièrement animé dans Gartic Phone en octobre dernier.

Disponible en français, gratuit

Capture d'écran Skribbl.io

Dans Skribbl.io, on dessine simplement des mots que les autres joueurs doivent deviner. On peut jouer avec des amis, ou en ligne avec des inconnus. Le jeu est simple et une bonne façon de passer le temps ou de s’amuser en groupe.

Disponible en français, gratuit

Capture d'écran Quick, Draw!

Cette expérience de Google est une bonne façon de passer le temps si vous aimez dessiner ou si vous êtes fasciné par l’intelligence artificielle. Le site vous donnera des mots à dessiner et vous aurez 20 secondes pour que l’intelligence artificielle reconnaisse votre illustration. Après 6 dessins, vous pouvez voir des dessins semblables, que le programme a utilisés pour reconnaître l’objet illustré. Bien que le tout devient rapidement répétitif, j’imagine facilement montrer ce jeu à mes petit.e.s cousin.e.s fasciné.e.s par la technologie.

s

s