Les 23 ruptures les plus marquantes de 2021

Après deux ans de pandémie qui n'ont pas été faciles pour personnes, à vivre confiné, on constate que certains couples ont eu de la difficulté à passer à travers cette rude épreuve de la vie.

Si on pensait que 2020 avait été rough pour nos espoirs de grands amours, la dernière année nous a encore une fois rentrés dedans.

Voici donc les ruptures marquantes de 2021:

Kim K et Kanye West

Après sept ans de mariage, Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce de Kanye West au mois de février dernier.

Kim et Kanye se sont rencontrés en 2010, alors qu’elle fréquentait le joueur de basketball Kris Humphries. Ils ont commencé leur relation en 2012, et Kim a donné naissance à leur premier enfant, North, en 2014. Ils auront trois autres enfants ensemble.

AFP

Ce divorce sera le troisième de Kim Kardashian. Elle avait d’abord divorcé du producteur de musique Damon Thomas en 2004, puis de Kris Humpries en 2011. Il s’agit du premier divorce de Kanye West.

Les deux vedettes américaines se sont depuis entendues pour partager la garde de leurs enfants.

Shawn Mendes et Camila Cabello

Après plus de deux ans de relation, LE couple de la musique américaine n'est plus et leurs admirateurs sont dévastés.

AFP

C'est sur Instagram que le couple a annoncé la triste nouvelle par le biais d'une story publiée sur les comptes de Shawn et de Camila en novembre dernier.

Benji Boi et Arielle

La dégringolade des couples sortants de l’île de l’amour n’a pas ralenti alors que les grands gagnants de la première saison ont annoncé qu’ils ne formaient déjà plus un couple quelques jours seulement après leur retour de Los Cabos.

Les deux gagnants se seraient séparés à cause d’une histoire d'infidélité, mais restent tout de même en bon terme. Avec 50 000$ en jeu, on aurait gardé une bonne relation aussi!

Elon Musk et Grimes

Getty Images

Le fondateur de SpaceX aurait officiellement confirmé que sa conjointe – la chanteuse canadienne Grimes – et lui sont «semi-séparés» depuis septembre. Les parents du jeune X Æ A-12 disent être en bons termes.

Claude Bégin et Clodelle

Rappelons que le chanteur et producteur était fiancé avec la mannequin et ex-candidate d’OD dans l’Ouest, Clodelle Lemay, depuis 2016 et qu'ils se fréquentaient depuis 2015. Leur séparation a été annoncée au début de 2021, quelque temps avant l'arrivée de Claude à Big Brothers Célébrités.

On a pu assister à leurs retrouvailles dans un épisode d’OD dans l’Ouest au début du mois de novembre.

Claude Bégin et Lysandre Nadeau

La relation entre l'influenceuse et animatrice de podcast et le chanteur, qui a débuté devant les caméras l'hiver dernier pendant la téléréalité Big Brother Célébrités, aura duré 6 mois.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Photo courtoisie, Julien Laperriere

Après avoir officialisé le couple en février, Lysandre Nadeau a laissé tomber la nouvelle de leur séparation sur ses réseaux sociaux au mois d’août suivant.

Bill et Melinda Gates

FilmMagic

Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates, l’un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda Gates ont annoncé leur divorce en mai 2021. Ils continueront de travailler ensemble au sein de leur fondation, l’une des plus puissantes du globe.

A-Rod et Jennifer Lopez

AFP

La chanteuse Jennifer Lopez et l'ancien joueur professionnel de baseball Alex Rodriguez ont annoncé leur séparation en avril, après l'avoir démentie un mois plus tôt, expliquant qu'ils étaient «mieux comme amis».

JLo allait vite retrouver l’amour dans les bras d’un de ses ex...

Ben Affleck et Ana de Armas

Photo : Getty Images

Les acteurs se sont rencontrés en 2019 sur le plateau du film Deep Water, un thriller dans lequel ils tiennent tous deux la vedette. Leur relation amoureuse remonte à mars 2020, mais n'a été confirmée qu'en avril de la même année, alors que l'actrice de 32 ans a partagé des photos d'eux ensemble à l'occasion de son anniversaire.

En janvier dernier, la séparation s'est faite... par téléphone! «Ils ont eu plusieurs discussions à propos de leur futur et ils ont choisi de se séparer», a déclaré une source anonyme.

Ben Affleck a retrouvé l’amour avec nulle autre que son ex Jennifer Lopez.

Chase Stokes et Madelyne Cline

Photo : Netflix

Les acteurs Madelyn Cline, 23 ans et Chase Stokes, 29 ans, seraient passés à autre chose assez rapidement selon des fans à l’œil vif.

Depuis leur séparation en novembre, Chase, qui vient à peine de revenir sur les réseaux sociaux, a déjà été aperçu accompagné d’autres filles durant des sorties.

Jason Derulo et Jena Frumes

AFP

Ensemble depuis mars 2020, le couple s’est séparé 5 mois après la naissance de leur enfant Jason King. Ils ont annoncé le tout via les réseaux sociaux au mois de septembre dernier.

Ils sont reconnaissants pour le temps passé l’un avec l’autre et continueront leur travail de parent ensemble dans l’harmonie pour le bien de leur enfant.

Dell et Sonya Curry

Après 33 ans de mariage, les parents de la vedette des Warriors de Golden State Steph Curry ont annoncé leur divorce au mois d’août.

Ils s’accusent l’un et l’autre d’avoir été infidèles et d’être la cause de leur séparation. Dell affirme que son ex-conjointe l’a trompé avec l’ex-athlète Steven Johnson tandis que Sonya accuse Dell d’avoir sauté la clôture tout au long de leur relation.

Pete Davidson et Phoebe Dynevor

Photo courtoisie, Netflix

AFP

Pete Davidson et Phoebe Dynevor ont été en relation seulement 6 mois. La vedette de SNL et la comédienne de Bridgerton ont fait leur première apparition publique à Wimbledon en juillet dernier et ont annoncé leur séparation en septembre. Depuis, on a surtout vu Pete Davidson avec Kim Kardashian.

Kanye West et Irina Shayk

Getty Images for The Met Museum/

Shutterstock

Il aura bien beau essayer, personne ne peut remplacer la grande Kim. Après une courte période de fréquentation, Kanye West se sépare (si on peut dire) de la mannequin Irina Shayk en août.

Selon des sources anonymes, le rappeur aurait voulu passer plus de temps avec ses enfants.

Zayn Malik et Gigi Hadid

Will Alexander/WENN.com

Les tourtereaux sont récemment devenus parents d'une petite fille prénommée Khai et semblaient être aux anges depuis cette naissance, toutefois un incident «familial» aurait mis fin à leur relation en octobre: Zayn aurait frappé sa belle-mère.

«Je suis une personne discrète et je veux vraiment créer un espace privé et sain dans lequel ma fille peut grandir», a-t-il déclaré. «Afin de protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les récriminations provenant d’une altercation que j’ai eue avec un membre de la famille de ma compagne», a-t-il ajouté.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson

Photo : Getty Images

Après s’être déjà quitté à plusieurs reprises, le couple de Khloé Kardashian et Tristan Thompson s’est de nouveau séparé en juin dernier et encore une fois, c’est à cause d’une histoire d'infidélité de la part du joueur de basketball.

Les deux restent toujours très présents dans la vie de l’autre pour le bien-être de leur petite fille True.

Joe Exotic et Dillon Passage

Photo d'archives, AFP

La vedette de Tiger King purge présentement une peine de 22 ans de prison loin de son compagnon de vie Dillon Passage. Déclarant que la situation «n’est pas juste» pour les deux, ils ont décidé de divorcer après 3 ans d’union au mois de mars.

«Nous sommes encore en bon terme et j’espère que ça va rester ainsi. Je vais continuer de soutenir Joe dans ses futures batailles juridiques afin d’améliorer sa situation», a expliqué Dillon Passage.

Saweetie et Quavo

Le célèbre couple hip-hop a connu une fin plutôt triste alors qu’une vidéo a fait surface dans laquelle on les voit avoir une altercation musclée.

Après 3 ans de relation, ils se sont séparés en mars pour une question d'infidélité, mais Quavo nie l’affaire.

Kaley Cuoco et Karl Cook

Photo : Getty Images

C’est fini entre Kaley Cuoco et son cavalier préféré, Karl Cook. Le couple amoureux des chevaux qui s’était marié en 2017 a annoncé qu’il se séparait en septembre dernier d’un commun accord.

Il s’agit d’une nouvelle désillusion amoureuse pour la vedette de The Big Bang Theory, qui a connu un premier divorce avec le joueur de tennis Ryan Sweeting, en 2016.

Kate Bosworth et Michael Polish

L’actrice Kate Bosworth et le réalisateur Michael Polish se sont rencontrés en 2011 sur un plateau de tournage et se sont mariés en 2013. 8 ans plus tard, le couple annonce sa séparation avec un message poignant sur les réseaux sociaux au mois d’août.

La La Anthony et Carmelo Anthony

Photo AFP

Après s’être séparé puis réconcilié, le couple annonce finalement son divorce.

La La a finalement signé les papiers au mois de juin, après 11 ans de mariage avec Carmelo. Ils demeurent très discrets dans leur séparation et souhaitent arranger le tout à l’amiable pour le bien-être de leur fille de 14 ans Kiyan.

Ashley Benson et G-Easy

AFP

Il y avait plusieurs rumeurs sur la relation entre l’actrice et le rappeur. Ils se seraient finalement laissés en février et une chose est sûre, c’est que la relation se serait très mal terminée.

Luke Evans et Rafael Olarra

Photo WENN.com

Luke Evans avait d’abord lancé les rumeurs en ne suivant plus son ex-copain sur les réseaux sociaux.

Il a plus tard confirmé la nouvelle au mois de janvier au magazine People en déclarant : «C’est ça qui est ça».

