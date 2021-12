Meghan Markle utilise beaucoup son titre de duchesse et ça dérange la monarchie

Partager







Cela fait déjà presque deux ans que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale britannique et un expert royal vient de demander à Meghan d'utiliser son titre avec prudence aux États-Unis.

Bien qu'ils ne soient plus actifs au Royaume-Uni, les tourtereaux (parents d'Archie et de Lilibet) peuvent encore utiliser leurs titres officiels: duc et duchesse de Sussex.

Un privilège qu'un expert royal conseille à la duchesse d'utiliser avec prudence dans ses projets américains.

«Je pense qu'il y a un sentiment que Meghan a des ambitions croissantes», a confié Jonathan Sacerdoti au Mirror Online.

Selon l'expert, l'ancienne actrice a des ambitions qui ressemblent plus à celles d'une militante que celles d'une femme politique, une décision qui est d'après lui «stratégique, surtout si elle rappelle constamment à tout le monde qu'elle est la duchesse de Sussex.»

Un titre que Meghan utilise beaucoup

Pour rappel, c'est sous son titre de duchesse que Meghan avait encouragé des sénatrices à voter pour l'allongement du congé paternité aux États-Unis en novembre dernier.

En règle générale, le protocole royal veut que ses membres restent politiquement neutres, mais le prince Harry et Meghan Markle ont depuis longtemps dérogé à cette règle.

«Elle a tout à fait le droit d'utiliser son titre, mais je pense qu'en s'impliquant davantage dans la politique, notamment en Amérique, elle devrait réfléchir soigneusement à l'utilisation de son titre et à toute association entre la famille royale et une cause politique comme celle-ci» a poursuivi l'expert.

