Quels risques? Quelles précautions? Voici comment gérer les partys des Fêtes avec des non-vaccinés

Si vous ressentez un malaise face à l’idée de festoyer avec une personne non vaccinée à Noël, laissez tomber l’événement ou prenez des précautions additionnelles.

Vous pouvez tenter de convaincre la personne en amont du rassemblement, mais il est déconseillé de le faire le soir même pour éviter la chicane.

Il est important de respecter les règles entourant les rassemblements pour éviter des risques plus élevés de transmission du virus.

Vous appréhendez votre party de Noël parce qu’une personne de votre famille n’est pas vaccinée? Un expert nous offre ses conseils pour naviguer le temps des Fêtes en toute quiétude.

Selon Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques à l’UQAM, la première question à se poser est la suivante: suis-je à l’aise à l’idée d’être invité à un événement où une personne non vaccinée se trouvera?

Si vous ressentez un important malaise, il est avisé de décliner l’invitation. «Sinon, ça risque de gâcher votre temps des Fêtes», note Benoit Barbeau.

Redoublez de prudence

Mais après un Noël isolé, il est tout à fait normal de vouloir se réunir avec ses proches pour célébrer. Ainsi, le professeur conseille de redoubler de prudence et d’adopter des précautions additionnelles, comme le port du masque à l’intérieur et de maintenir une bonne distance avec la personne non vaccinée.

«Cette décision-là, c’est vraiment chacun pour soi et vous avez le droit d’adopter un comportement différent des autres», explique-t-il.

Plus de risques de transmission

Et malgré toutes les précautions, il faut garder en tête qu’une personne non vaccinée peut plus facilement attraper et transmettre la COVID-19 et que la réponse immunitaire au vaccin diminue avec le temps, rappelle Benoit Barbeau.

Et si quelqu’un présente des symptômes, cette personne doit rester chez elle.

Un bon moment pour convaincre?

Certains pourraient croire qu’il s’agit d’un bon prétexte pour tenter de convaincre la personne de se faire vacciner. Mais, de grâce, ne le faites pas lors du réveillon, conseille Benoit Barbeau.

«C’est la meilleure façon de faire en sorte que la chicane pogne, et d’aplomb, dit-il en riant. C’est comme à l’époque des discussions des matchs du Canadien contre les Nordiques et le fameux but d’Alain Côté.»

Pour éviter une prise de bec entre deux bouchées de dinde, il suggère plutôt d’en parler à la personne avant l’événement, en soulignant l’inconfort que provoque son statut vaccinal ou la présence de personnes plus vulnérables.

«Rendu au point où on en est, il faut aussi accepter le fait que ce ne sera pas 100% des Québécois qui seront vaccinés. Avec toutes les informations à notre disposition, si une personne refuse toujours de se faire vacciner, ce n’est pas évident qu’elle va le faire plus tard, peu importe les efforts que vous ferez pour la convaincre», rappelle-t-il.

Un air de déjà-vu

Mais l’important, c’est de respecter les règles entourant les rassemblements — 10 personnes maximum à l’intérieur —, indique Benoit Barbeau. Or, l’annonce de François Legault selon laquelle il songeait à les assouplir revêt malheureusement des airs déjà-vu pour lui.

«Moi j’espère, honnêtement, avoir le OK pour que, pendant une petite période pour le temps des Fêtes, on soit capables de monter à 20-25 [personnes]. Mais, pour l’instant, je vais d’abord écouter les recommandations de la Santé publique», a-t-il dit lors d’une conférence de presse, la semaine dernière.

On se souvient du «contrat moral» qu’avait annoncé le gouvernement afin de permettre les rassemblements pour les Fêtes. Le premier ministre avait finalement reculé assez rapidement face à la montée des cas de ce qui deviendra, finalement, la deuxième vague.

«De laisser planer cette possibilité, presque un an jour pour jour après la bévue du contrat moral, ce n’est pas une bonne idée», dit l’immunologue virologue.

«Il veut envoyer des signaux positifs à la population en disant “Lâchez pas, on y arrive!”, mais d’avancer trop rapidement sans prendre assez de précautions, ça peut provoquer l’effet inverse», ajoute-t-il.

Deux jours plus tard, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a tenté de calmer le jeu en disant ne pas vouloir «aller trop loin, trop vite» sur l’assouplissement des règles face à la récente montée du nombre de cas.

«On ne veut surtout pas commencer 2022 avec une vague importante qui forcerait le gouvernement à poser des gestes encore plus drastiques [pour limiter la propagation]», indique Benoit Barbeau.

M. Legault devrait trancher la question des rassemblements sous peu.