Coeur de slush de Sarah-Maude Beauchesne sera adapté en film

Bonne nouvelle pour les fans du populaire roman Coeur de slush par Sarah-Maude Beauchesne, il aura bientôt sa version cinématographique!

Crédit Éditions Hurtubise

En effet, il a tout récemment été dévoilé qu’un film inspiré par le livre serait en production très bientôt. C’est Mariloup Wolfe qui signera la réalisation du long-métrage.

Coeur de slush est sorti en 2014, puis a été suivi de deux suites, Lèche-vitrines et Maxime.

Le premier livre suit Billie, alors âgée de 17 ans, qui vit un été décisif avec sa première peine d’amour, mais aussi de beaux moments. Dans le second roman, Billie a 18 ans et déménage à Montréal et, dans le troisième, elle a son premier appartement sans sa famille.

Cela laisse donc entendre que l’adaptation cinématographique pourrait elle aussi avoir plusieurs chapitres!

On ne sait pas encore quelle actrice va jouer Billie, mais on a très hâte d’en savoir plus sur ce projet excitant.

Ce n’est pas la première fois que l'œuvre de Sarah-Maude est adaptée pour l’écran, elle est aussi l’autrice derrière la série L’Académie et Fourchette.

À suivre!

