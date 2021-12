God of War: voici les configurations recommandées pour PC

Partager







Les configurations requises pour la version PC de God of War ont été dévoilées et il ne sera pas nécessaire de monter une machine dernier cri pour profiter du jeu!

• À lire aussi: Uncharted 4 et The Lost Legacy arrivent sur PS5 et PC en versions remastérisées

• À lire aussi: Meilleurs jeux de PS4: la sélection de Pèse sur start

Voici donc les configurations minimales et recommandées à différents niveaux de qualité graphique:

Courtoisie Santa Monica Studio

Minimale (720p, 30fps)

Paramètres graphiques: Faible (Low)

Carte graphique: Nvidia GTX 960 (4 Go) ou AMD R9 290X (4 Go)

Processeur: Intel Core i5-2500k (4-core 3,3 Ghz) ou AMD Ryzen 3 1200 (4-core 3,1 Ghz)

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: 70 Go

Recommandée (1080p, 30fps)

Paramètres graphiques: Original

Carte graphique: Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 570 (4 Go)

Processeur: Intel Core i5-6600k (4 core 3,5 Ghz) ou AMD Ryzen 5 2400G (4 core 3,6 Ghz)

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: 70 Go

High (1080p, 60fps)

Paramètres graphiques: Original

Carte graphique: Nvidia GTX 1070 (8 Go) ou AMD RX 5600XT (6 Go)

Processeur: Intel Core i7 4770k (4-core 3,5 Ghz) or AMD Ryzen 7 2700 (8-core 3,2 Ghz)

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: 70 Go

Performance (1440p, 60fps)

Paramètres graphiques: Élevé (High)

Carte graphique: Nvidia GTX 2070 (8 Go) ou AMD RX 5700XT (8 Go)

Processeur: Intel Core i7 7700K (4-core 4,2 Ghz) or AMD Ryzen 7 3700X (8-core 3,6 Ghz)

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 70 Go

Ultra (4K, 60fps)

Paramètres graphiques: Ultra

Carte graphique: Nvidia GTX 3080 (10 Go) or AMD RX 6800XT (16 Go)

Processeur: Intel Core i9 9900K (8-core 3,6 Ghz) or AMD Ryzen 9 3950X (16-core 3,5 Ghz)

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 70 Go

Avec les recommandations techniques, de nouvelles fonctionnalités développées en collaboration avec Nvidia ont aussi été dévoilées pour les chanceux sur PC qui sont équipés de cartes graphiques GeForce NVIDIA RTX de série 20 ou 30. Cette annonce a d’ailleurs été accompagnée d’une vidéo les présentant.

Amélioration des performances du DLSS de NVIDIA

En utilisant le logiciel révolutionnaire Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA combiné à leurs cartes RTX, les joueurs pourront expérimenter God of War à des résolutions supérieures tout en conservant des fréquences d'images élevées.

NVIDIA Reflex

Avec NVIDIA Reflex, le gameplay de God of War sera réactif avec une latence système réduite sur plusieurs générations de GPU NVIDIA GeForce RTX et GTX. Il est intéressant de noter que cette technologie est prise en charge sur la série GTX 900 ou supérieure. (Yé!)

AMD FidelityFX Super Resolution

Les joueurs jouant avec des cartes graphiques AMD ne seront pas laissés de côté. Le jeu prendra en charge la technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) pour que ses utilisateurs puissent aussi profiter d’une expérience améliorée.

Graphismes améliorés

Des ombres à plus haute résolution, des réflexions améliorées de l'espace d'écran, une occlusion ambiante de vérité au sol améliorée (GTAO) et une occlusion directionnelle de l'espace d'écran (SSDO), ainsi que des ressources et des solutions de rendu très détaillées, ont été ajoutés au jeu, pour assurer une expérience visuelle plus nette.

La sortie de God of War (2018) sur PC est prévue pour le 14 janvier 2022. Il est maintenant possible de le précommander sur Steam et l'Epic Games Store.

À VOIR AUSSI

s