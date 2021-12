House of Gucci: les comédiens vs les vrais personnages

Partager







Le film House of Gucci a pris l’affiche il y a quelques semaines et, comme chaque fois qu’un docufiction sort, les gens se demandent: «Ouin, mais qu’est-ce qui est vrai, là-dedans?»

• À lire aussi: «On passe pour une gang de Bougon!»: la famille de Céline n'a pas aimé le film Aline

• À lire aussi: Bradley Cooper et Lady Gaga volent le show avec une prestation ultra sensuelle de Shallow

On ne répondra pas à tout ça aujourd’hui, mais on a quand même fait une bonne partie de la job.

On vous présente les photos des «vraies personnes» comparées à celles des comédiens qui les jouent dans le film.

Évidemment, divulgâcheurs à venir.

Voici les personnes dans la vie et, à côté, les images des comédiens tirées du film:

1. Patrizia Reggiani et Lady Gaga

Celle qui a fait assassiner son mari aurait déclaré n’avoir aucun problème à être jouée par Lady Gaga: «Elle me ressemble». L’Italienne, qui est sortie de prison en 2016, a par contre déploré que Lady Gaga n’ait pas voulu la rencontrer avant de l'incarner dans un film.

• À lire aussi: Lady Gaga révèle qu'elle a dû porter une robe pare-balles lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden

2. Maurizio Gucci et Adam Driver

Le petit-fils du fondateur de Gucci – Guccio Gucci – et principal héritier de la fortune Gucci a été tué en 1995. Il s'est séparé de sa femme Patrizia en 1985, mais le divorce n'a été finalisé que plusieurs années plus tard. Le couple a eu deux filles, même si le film n'en montre qu'une seule.

Maurizio est joué dans le film par Adam Driver, comédien de 38 omniprésent depuis quelques années.

3. Aldo Gucci et Al Pacino

Aldo Gucci, fils du fondateur de Gucci, est le grand responsable de la conquête du marché international par la compagnie. Cet oncle de Maurizio, avec qui ce dernier a dû séparer les parts de Gucci à la mort de Rodolfo, est joué par Al Pacino.

Bien que le film nous montre seulement son fils Paolo, l’homme a également eu trois autres enfants: Giorgio, Roberto et Patricia Gucci.

Il est mort en 1990 à 84 ans.

4. Paolo Gucci et Jared Leto

Le fils d’Aldo et cousin de Maurizio a brièvement travaillé pour Gucci à la fin des années 1970, avant d’être renvoyé et de tenter de lancer ses propres lignes de vêtements. L’utilisation du nom Gucci lui a valu quelques poursuites et, bien qu’il en ait gagné la majorité, il a finalement fait faillite au début des années 90.

• À lire aussi: Jared Leto admet manger tout nu

Jared Leto interprète avec brio un Paolo trahi par sa famille.

Paolo est mort à 64 ans en 1995.

5. Rodolfo Gucci et Jeremy Irons

Le père de Maurizio, acteur italien, est interprété par Jeremy Irons. Rodolfo n’avait qu’un seul fils, Maurizio, à qui il a cédé sa fortune et ses parts de l’entreprise familiale.

6. Paola Franchi et Camille Cottin

La designer d’intérieur et amie d’enfance de Maurizio Gucci, avec qui elle a vécu durant les cinq dernières années de ce dernier, est personnifiée par Camille Cottin, que l’on a connue comme l’hilarante Andréa dans 10%.

7. Jennifer Gucci et Florence Andrews

La deuxième femme de Paolo est jouée dans le long-métrage par Florence Andrews.

Pendant le procès de Patrizia Reggiani, Jennifer aurait déclaré: «Les hommes de la famille Gucci sont immoraux. Ce sont des playboys multimillionnaires et personne n’a beaucoup de sympathie pour eux.»

8. Giuseppina «Pina» Auriemma et Salma Hayek

La populaire comédienne Salma Hayek incarne brillamment la voyante et amie de Patrizia Reggiani.

Auriemma a été condamnée à la prison à vie pour avoir organisé avec Patrizia le meurtre de Maurizio. Elle est finalement sortie de prison en 2010.

9. Domenico De Sole et Jack Huston

De Sole était le conseiller de Maurizio Gucci et chef de la direction de Gucci America. Il est devenu en 1995 le chef de la direction du Groupe Gucci. Il est joué à l'écran par Jack Huston, un acteur anglo-américain de 39 ans.

Le film qui revient sur l'assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995 est actuellement à l'affiche dans les cinémas du Québec.

Suivez le Sac de chips sur Instagram:

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s

s