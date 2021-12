Pants Quest, un jeu où vous devrez aider un homme en bobettes à trouver ses pantalons

Partager







Et si, plutôt que de sauver une princesse ou de conquérir une nouvelle galaxie, le but d’un jeu était tout simplement de trouver ses pantalons avant de partir travailler? C’est exactement ce que propose le très intrigant Pants Quest, du petit studio australien Ghost Cat Games.

Développé par une équipe de seulement deux personnes, Pants Quest est un court jeu d’aventure de type point & click où on prend le contrôle d’un pauvre homme, Dave, dont le début de journée n’a rien de très satisfaisant.

De ce qu’on voit dans la première bande-annonce révélée mercredi, Dave n’a rien vraiment pour lui en ce lundi matin pluvieux, où les problèmes électriques, les petits dégâts et les soucis de laveuse s’additionnent à une paire de pantalons toujours introuvable.

Inutile de dire que c’est une histoire qui trouvera écho chez bien des gens pour qui le réveil et les premières heures qui s’ensuivent ne sont jamais particulièrement faciles.

«C'est nostalgique et frais, écrit avec introspection et conçu avec une attention particulière aux détails. De plus, vous êtes en sous-vêtements pendant toute la partie», peut-on lire dans le communiqué de presse accompagnant l’annonce du jeu. Effectivement, ce sont tous de très bons arguments de vente!

Cela dit, un des éléments les plus intéressants de Pants Quest demeure le style graphique du titre, qui rappelle profondément les belles années de LucasArts et les premières œuvres de Tim Schafer. Ce faisant, les inconditionnels des aventures point & click d’hier ne seront pas trop dépaysés.

Pants Quest sortira en février 2022 sur PC et Mac. Les joueurs qui voudront aider Dave à retrouver ses culottes peuvent déjà ajouter le titre à leur liste de souhaits sur Steam.

