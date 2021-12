Uncharted: Tom Holland s’est entraîné sans relâche pour «ne pas avoir l’air d’un enfant» à côté de Mark Wahlberg

Partager







Si Mark Wahlberg a l’air de toute une pièce d’homme sur un écran de cinéma, c’est aussi l’impression qu’il a laissée à Tom Holland lorsque celui-ci a rencontré ce dernier pour la première fois sur le plateau de tournage d’Uncharted.

En entrevue avec Total Film, Holland, qui incarnera l’intrépide Nathan Drake dans l’adaptation cinématographique de la franchise de Naughty Dog, a avoué avoir été intimidé par le physique de son compagnon de jeu.

«Quand on est arrivé sur le plateau pour la première fois, j’ai vu Mark Wahlberg et Mark est énorme. Il est un mastodonte, a affirmé l’acteur, comparant inévitablement sa propre allure à celle de Wahlberg. J’étais en bonne forme, mais je n’étais d’aucune façon costaud.»

Holland a raconté avoir alors été en quelque sorte «sauvé» par l’interruption du tournage d’Uncharted en raison de la pandémie. L’interprète de Spider-Man a ainsi profité des cinq mois à l’écart du plateau pour s’entraîner sans relâche et se «grossir» autant qu’il le pouvait.

«Nous sommes retournés à la maison pour cinq mois, tout ce que j’ai fait c’est manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner. Prendre un peu de masse pour que je n’aie pas l’air d’un enfant à côté de Mark», a-t-il affirmé candidement.

«Je cherche toujours un défi. Je cherche à faire des choses que je n’ai jamais faites auparavant», a ajouté Holland, qui semble avoir quand même pris plaisir à plonger dans la peau de Nathan Drake... même si l’acteur a aussi affirmé il y a quelques semaines avoir été «brisé» par le tournage d’Uncharted.

Est-ce qu’on lui souhaite une suite, donc? Peut-être... peut-être pas. On verra bien de toute façon après la sortie du long-métrage en février 2022 si l’exercice en vaudra le coup ou non.

