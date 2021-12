Vers la fin de la grève dans les CPE: une entente de principe conclue entre Québec et la CSN

Partager







Québec et la CSN ont annoncé mercredi avoir conclu une entente de principe, un premier pas en vue de mettre un terme au conflit de travail dans les CPE.

L’entente, dont les détails sont confidentiels pour le moment, doit être présentée aux syndicats de la centrale FSSS-CSN dans les prochains jours afin qu’ils la soumettent au vote de leurs 11 000 membres.

• À lire aussi: Voici combien gagnent les employés des CPE

Si ces derniers votent en faveur, la grève lancée par ces éducatrices en CPE pourrait être suspendue dès lundi prochain.

«Nous avons le sentiment d’avoir fait tout ce que nous pouvions pour faire avancer les priorités des travailleuses à la table de négociations, mais, au bout du compte, la décision leur revient», a indiqué la présidente de la centrale, Stéphanie Vachon.

Pour le moment, la FSSS-CSN refuse de dire si elle encouragera ses membres à appuyer l’entente. «Le comité de négociation va présenter l’entente aux syndicats affiliés. Les syndicats décideront s’ils la recommandent à leurs membres», a indiqué son porte-parole, Guillaume Francoeur.

«Je suis très heureuse d’avoir réussi à conclure une entente que je considère historique et qui respectait en tout point les principes qu’on avait mis sur la table», s’est réjoui de son côté la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Grève déclencée jeudi par la CSQ?

Reste encore la menace d’une autre grève qui pourrait être déclenchée dès jeudi par la CSQ et ses 130 CPE affiliés. À ce sujet, Sonia LeBel est confiante de pouvoir en venir rapidement à une entente.

«On n’est pas si loin, les paramètres sont bons, donc on va continuer de travailler», a-t-elle dit en affirmant «mettre tous les efforts nécessaires pour empêcher cette grève-là».

• À lire aussi: Voici comment les parents (ou plutôt les mères) se débrouillent

Même si la présidente du Conseil du trésor s’est déjà dite opposée à des offres différenciées selon les syndicats, certains paramètres, outre les offres salariales, pourraient varier de l’un à l’autre.

«Il y a des endroits où on est capable d’avoir des aménagements plus particuliers quand on est proche du terrain. Ceci étant dit, on ne créera pas deux ou trois classes d’éducatrices ou d’employés de CPE au Québec. Donc, dans les grands enjeux, naturellement, le carré de sable est tracé», a-t-elle expliqué.

Salaires des employés de soutien

Un des derniers points d’achoppement entre le gouvernement et les syndicats concernait les augmentations consenties au personnel de soutien en CPE, dont les cuisiniers et les préposés à l’entretien.

La CSN demandait jusqu’à récemment les mêmes augmentations pour ces travailleurs que celles accordées aux éducatrices, soit de l’ordre de 17 à 20 %. Lundi, la centrale avait toutefois présenté une contre-offre à Québec.