10 vêtements de Noël sexys et/ou rigolos pour passer l’hiver au chaud

Comme le veut la tradition, le temps des Fêtes est l’occasion idéale pour porter des vêtements révélateurs ou de mauvais goût.



Que vous soyez maman d’une petite famille ou fier célibataire vieux garçon, vous le savez: il n’y a rien comme un bébé-doll vulgaire pour égayer (ou traumatiser) ses invités entre une assiette de dinde et 2-3 crèmes de menthe.

Pour vous faciliter la vie dans vos recherches d’étoffes louches, le Sac de Chips a écumé les internets à la recherche des plus curieux morceaux de linge pouvant être contenus dans les ensembles «vêtement thématiques de Noël» et «vêtement un peu sexygolos».

Le résultat de nos recherches est stupéfiant!

Voici ces 10 vêtements:

#1- Un gilet qui en dévoile un peu trop (ou est-ce une illusion?): 39,99$

Image Amazon



2- Une boucle de corps: 0,39$ (!!!!)

Image Amazon

Image Amazon

4- Un charmant tablier de Mère Noël: 7,99$

Image Amazon

5- Le sous-vêtement officiel du Père Noël: 43,14$

Image Amazon

6- Des caches-tétons sertis de boules de Noël: 12,62$



Image Amazon

7- Un t-shirt de monsieur tatoué qui a une canne de Noël accroché sur le bord des jeans: 32,63$

Image Amazon

8- Des belles bobettes féériques: 48,99$

Image Amazon

9- Une costume de Mère Noël dont les bottes volent la vedette: 38,99$

Image Amazon

#10- Une veste aux pectoraux avantageux: 34,89$

Image Amazon

