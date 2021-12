11 cafés qui proposent des boissons festives en décembre

Partager







Après avoir bu un peu trop de pumpkin spice latte cet automne, il est temps de laisser place aux boissons festives qui sentent et goûtent Noël!

Plusieurs établissements proposent des boissons chaudes qui donnent vraiment envie de faire son sapin et chanter du Mariah Carey à tue-tête.

Voici donc sans plus attendre, 11 établissements de Montréal et des alentours, qui servent des cafés ou chocolats chauds festifs en ce mois de décembre:

1. Le chocolat chaud à la menthe du Ferlucci

Ce n’est pas tout le monde qui aime le mélange de la menthe et du chocolat, mais ceux qui en sont fans doivent absolument aller faire un tour au Café Ferlucci dans Villeray. Leur chocolat chaud à la menthe est riche et goûteux, mais il est surtout éphémère, alors faites vite!

432, rue de Castelnau Est, Montréal

2. Le latte au pain d’épices et le mocha à l’orange du 49th Parallel Montreal

Le nouveau café 49th Parallel dans le Vieux-Montréal ne propose pas une boisson festive, mais bien deux pour vous aider à plonger dans l’ambiance des Fêtes. Le premier est un latte au pain d’épices classique et le second, un mocha à l’orange. N’hésitez pas à accompagner votre boisson d’un bon beigne traditionnel glacé au vin chaud!

488, rue McGill, Montréal

3. Le latte à la clémentine festive du Café Léo

Tous les mois, le Café Léo propose un latte créatif. Après celui à la guimauve grillée, voilà que les clients pourront se gâter avec un latte à la clémentine festive pendant le mois de décembre. Il sera aussi possible de le commander en version mocaccino ou chocolat chaud!

1215, rue Berri, Montréal

4. Le latte « oat nog » du café Les Jacasseuses

Les gens de Châteauguay peuvent faire un arrêt au café Les Jacasseuses pour déguster un bon latte à base de «lait de poule» végane. L’établissement utilise en effet le «oat nog» de la marque Earth’s Own et on doit avouer que c’est délicieux!

230, boulevard Brisebois, Châteauguay

5. Le chocolat chaud au piment épicé du Café Saint-Henri

Cette nouveauté saisonnière saura attirer les curieux. Il s’agit d’un chocolat chaud épicé grâce à un sirop maison qui comporte un soupçon de chili et des épices. Il est d’ailleurs offert en format mocha pour ceux qui refusent de se passer de caféine.

Plusieurs adresses à Montréal

6. Le latte au caramel au pain d’épices de Première Moisson

Concoctée avec un caramel artisanal et saupoudrée d’épices automnales, cette boisson chaude, offerte pour un temps limité dans les Première Moisson, est réconfortante à souhait! Vous pouvez même y ajouter de la crème fouettée moyennant un léger supplément.

Plusieurs adresses

7. Le latte au lait de poule ou « oat nog » du Café ISO

Le Café ISO sur l’avenue Duluth à Montréal propose un latte classique au lait de poule pour le temps des Fêtes. Vous avez aussi l’option au «oat nog», si vous êtes intolérant au lactose ou végétalien.

251, avenue Duluth Est, Montréal

8. Le chocolat chaud à l'orange confite de Maison Chabot

Ce petit café caché, au bout d’un cul-de-sac qui donne sur la rue Masson, mélange chocolat et orange, ce qui donne un chocolat chaud à l’orange confite. Un pur délice!

5477, rue Chabot, Montréal

9. Le chaï latte au lait de poule du Fitch Bay Café

Si vous êtes de passage en Estrie, dans le coin de Magog, c’est au Fitch Bay Café que vous devez arrêter. Non seulement l’endroit torréfie de l’excellent café, mais il propose un chaï latte au lait de poule de l’entreprise locale La Pinte.

270, rue Principale Est, local 100, Magog

10. Le latte mocha menthe du Perko

Pour le mois de décembre, le café de Villeray propose un latte mocha menthe pour les amateurs d’After Eight!

753, rue Villeray, Montréal

11. Le matcha au lait de poule du David’s Tea

Une saveur réconfortante et nostalgique se retrouve dans ce matcha absolument unique. Rehaussé de notes de vanille et de cannelle épicée, ce nouveau classique des Fêtes est tout simplement délicieux. La saveur à la canne de bonbon est aussi disponible pour un latte à la menthe fraîche.

Plusieurs adresses au Québec

