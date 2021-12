Groupe Sergakis: traverser la tempête

Partager







L’industrie des bars et des restaurants a été durement éprouvée par la crise sanitaire. Alors qu’elle force bien des restaurateurs à lancer la serviette, d’autres réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu.

« On commence à voir la lumière au bout du tunnel », lance d’emblée Peter Sergakis, l’homme derrière un empire comptant une trentaine de bars, de restaurants et des centaines d’immeubles. D’une nature fonceuse, l’entrepreneur en série affiche une confiance inébranlable en l’avenir. Est-ce en raison de l’énergie positive qu’il semble déployer sans réserve? « C’est mon caractère », dit celui qui a amorcé sa carrière les deux mains dans la plonge d’un restaurant, à l’âge de 14 ans.

Quoi qu’il en soit, Peter Sergakis est plus ambitieux que jamais, même s’il lui reste de nombreux défis à relever. À l’instar de nombreux propriétaires de bars et de restaurants partout au pays, l’homme d’affaires a enregistré des pertes de revenu considérables, voire catastrophiques, en raison de la pandémie. « En moyenne, nous observons une baisse de 25 à 30 % de nos revenus pour tous nos établissements, affirme le président du Groupe Sergakis. Mais les pertes s’élevaient à 75 % lors des premiers mois du confinement. »

Peter Sergakis, président du Groupe Sergakis

La crise sanitaire a causé d’autres torts à l’industrie, à commencer par la baisse d’achalandage. Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, la clientèle n’est pas forcément au rendez-vous : « Les habitudes des gens ont changé avec le confinement, affirme-t-il. Au centre-ville, la plupart des étudiants d’origine étrangère sont repartis, et nombre d’entre eux sont toujours absents. Leur départ s’est fait ressentir sur nos ventes. Ça va prendre plusieurs années avant de revenir au niveau d’avant la COVID-19. »

Le confinement a non seulement provoqué une diminution de la clientèle, mais aussi exacerbé la pénurie de travailleurs, un fléau qui oblige de nombreux propriétaires de bars et restaurants à restreindre les heures d’ouverture. « Quand la COVID-19 a frappé, nous avons dû mettre à pied 1500 personnes, puisque nous devions fermer nos établissements. Lorsque nous avons rouvert, les trois quarts ne sont pas revenus. Depuis, nous avons encore de la difficulté à recruter. » Selon l’homme d’affaires, il lui faudrait entre 250 et 500 employés pour combler le manque de main-d’oeuvre.

Pour s’extirper de ce marasme financier, Peter Segarkis a souligné l’importance des subventions salariales du gouvernement fédéral, qui lui ont permis de passer à travers les épreuves : « La situation est encore très difficile, mais s’il n’y avait pas eu les subventions, elle aurait été pire encore. »

Innover pour rebondir

Si cette aide financière a contribué à maintenir M. Sergakis à flot, ses établissements se sont également adaptés en implantant des solutions innovantes. Ils ont notamment développé des services de repas prêts à manger en livraison et pour emporter ainsi que des plateformes de réservation en ligne. L’entrepreneur est reconnaissant d’avoir choisi Vidéotron Affaires, dont les solutions technologiques sur mesure lui ont permis de traverser cette crise. « Nos conseillers nous ont beaucoup aidés. Comme ils sont à notre écoute, nous obtenons toujours le meilleur service. »

Loin de s’essouffler, l’entreprise du septuagénaire montre plutôt des signes d’expansion. Pour approvisionner ses nombreux établissements, le Groupe a lancé en 2018 les Fermes Sergakis, à Rougemont, qui produisent des fruits et légumes certifiés biologiques. L’innovation ne s’arrête pas là, puisque l’entreprise projette de fabriquer des serres pouvant produire des légumes à longueur d’année. Sans cesse à l’affût d’occasions de croissance, l’empire Sergakis s’étendra jusqu’à la porte des consommateurs : d’ici l’an prochain, il offrira la livraison des boîtes de paniers de fruits et légumes biologiques à Montréal et les environs.