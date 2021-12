La Nuit Shanghai : un cabaret gastronomique à la Moulin Rouge ouvre à Brossard

Partager







La Rive-Sud accueille un nouveau cabaret gastronomique hot, hot, hot: La Nuit Shanghai!

Performances burlesques, jeux de lumière, artistes de cirque, DJs et bonne bouffe... On a l’impression de se retrouver au Moulin Rouge avec une touche orientale.

C’est l’endroit tout indiqué pour célébrer entre amis ou organiser les partys de bureau.

La Nuit Shanghai en met plein la vue avec son décor majestueux et chic qui transporte ses convives littéralement dans l’univers éclaté du Great Gatsby: banquettes de cuir rouge, comptoirs de quartz, enseignes en chinois lumineuses, tapis de velours...

Idéal pour des soirées privées, l’espace peut d’ailleurs accueillir jusqu’à 140 personnes assises.

Côté bouffe, on a fait appel à David Yeh, ancien propriétaire du Bulma Bar, et ayant travaillé longtemps avec le chef Antonio Park. C'est lui qui a élaboré un menu composé de plats de cuisine chinoise avec une touche française.

Parmi les spécialités, on se régale du thon grillé, du tataki de canard, de la morue Islande, des crevettes Shanghai, de la salade de Lohei, de Dim Sum et plus encore.

Et du côté bar, les cocktails font honneur à la culture asiatique comme le Mojitea, le Shanghai Punch ou encore le Chaï Sour.

La Nuit Shanghai, c’est l’expérience unique des années folles de nos jours!

La Nuit Shanghai - Cabaret Gastronomique

9140, boulevard Leduc, Brossard

