Le parcours d’un t-shirt: fait en Chine... et en Inde et au Bangladesh

Pour comprendre les impacts dévastateurs de la fast fashion, il faut d’abord comprendre d’où viennent nos vêtements. Un simple t-shirt à 7$ peut avoir parcouru près de 20 000 km avant d’arriver entre vos mains. Et son histoire ne s’arrête pas là. Quand vous vous en débarrassez en centre de dons, où se retrouve-t-il, s’il n’est pas revendu? Suivez le guide.

Retracer le parcours d’un vêtement n’est pas une mince affaire. Une entreprise comme H&M, par exemple, souvent citée parmi les marques de fast fashion, ne détient pas d’usine. Sa production est entièrement assurée par près de 800 fournisseurs externes, situés un peu partout à travers l’Asie et l’Europe.

Les marques de fast fashion ont parfois elles-mêmes de la difficulté à savoir exactement dans quelle usine, quelle ville ou même dans quel pays chacune des étapes de fabrication de leurs produits ont été effectuées.

L’exemple ci-contre est donc un exemple fictif, imaginé pour les besoins de l’article selon le parcours type d’un vêtement. Pour simplifier, nous avons choisi d’illustrer le chemin d’un t-shirt 100% coton. Il faut toutefois savoir que la plupart de nos vêtements sont faits d’un amalgame de fibres (par exemple coton et polyester) ce qui multiplie les étapes et peut allonger le parcours.

Matière première

Le coton pousse dans 80 pays à travers le monde. Mais les plus gros producteurs sont la Chine, l’Inde et les États-Unis.

Il faut 2700 litres d’eau pour produire la quantité de coton nécessaire à la fabrication d’un seul t-shirt.

Traitement du coton

Une fois récolté, le coton est envoyé dans un autre pays, souvent en Chine, où il sera blanchi, avec des produits polluants, puis filé, tissé et teint, là aussi avec des produits chimiques. Certaines usines peuvent réaliser chacune de ces étapes au même endroit, mais pas toutes. Il est donc possible qu’elles soient réalisées dans des usines différentes et même dans différents pays, ce qui multiplie les déplacements de la matière.

Confection

Le tissu créé à partir du coton est ensuite envoyé dans une autre usine, par exemple au Bangladesh, où notre t-shirt sera confectionné.

En 2013, l'effondrement d’une usine du Bangladesh qui a tué plus de 1000 personnes a mis en lumière les conditions de travail exécrables des travailleurs qui avaient été forcés d’entrer travailler sous la menace, malgré l’apparition d’inquiétantes fissures sur le bâtiment.

L’usine desservait notamment les entreprises Mango, Benetton, Children’s Place, Joe Fresh, mais des étiquettes de H&M ont aussi été retrouvées dans les décombres.

Vente

Arrivé en magasin, notre t-shirt se vendra pour aussi peu que 7$. Les grandes marques de fast fashion comme Zara et H&M sortent 15 à 20 collections par année et peuvent recevoir du nouveau matériel à toutes les semaines.

Don

Vous porterez votre t-shirt en moyenne sept à 10 fois avant de vous en débarrasser. Si vous êtes responsable, vous irez le porter en centre de don en espérant qu’il y trouvera une seconde vie.

Expédition

Si votre t-shirt ne trouve pas preneur, il se retrouvera dans un ballot de 900 livres, acheté par un revendeur qui l’expédiera probablement dans un pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud où il y a un marché pour la mode seconde main.

Fin de vie

S’il n’est toujours pas vendu, votre t-shirt sera brûlé, jeté au dépotoir ou dans une décharge sauvage. De récentes photos de l’AFP prises au Chili montrent l’ampleur du problème pour ces pays qui ne savent pas comment se départir de ces montagnes de vêtements qui leurs sont expédiés.

Comme votre chandail est en coton, il se dégradera naturellement, mais il relâchera tout de même dans l’environnement les produits utilisés pour blanchir et teindre ses fibres, polluant les cours d’eau avoisinant.

S’il avait été en fibres synthétiques, il prendrait 150 à 200 ans à se dégrader.

Attention aux fibres naturelles dites «écolo»

Utiliser des fibres naturelles comme le coton, plutôt que des fibres synthétiques, est certes plus écolo parce qu’elles se compostent. Toutefois, gardez en tête la quantité astronomique d’eau nécessaire à la fabrication d’un seul t-shirt de coton et les milliers de kilomètres qu’il a parcourus avant d’arriver à vous.

«Les manufacturiers tentent de tirer leur épingle du jeu en faisant les choses avec des produits plus écologiques, mais ça va toujours avec une masse, une production de masse», fait valoir la directrice de l’École supérieure de mode de l’UQAM, Marie-Ève Faust.

Est-ce que j’en ai vraiment besoin? C’est toujours la question à se poser.