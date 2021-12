Mettre à votre horaire du temps pour stresser pourrait réduire l’anxiété

Partager







Que vous viviez avec un trouble anxieux ou que cela ne soit que passager, il est important d’apprendre des techniques de relaxation. Une nouvelle technique qui peut sembler contre-intuitive surnommée le «worry time», le «temps d’angoisse», suscite l’intérêt de plusieurs.

Après le sport, l’alimentation variée, le sommeil, la méditation, les longues marches, voilà que les experts proposent une toute nouvelle technique pour contrer l’anxiété : prendre du temps pour être anxieux.

Oui, vous avez bien lu! Selon plusieurs psychologues, s'allouer une plage horaire chaque jour où on se donne le droit de penser à nos angoisses et nos peurs pourrait être bénéfique.

Au lieu de penser un peu tout le temps à ce qui vous stresse, cette technique permet de focaliser les pensées «négatives» à un moment précis. Elle permet aussi de s’inquiéter dans un environnement contrôlé, à un moment que vous avez choisi.

Les experts conseillent de le faire le soir et de s’accorder entre 15 et 30 minutes sans distraction. Ajoutez à cela des exercices de respiration, et vous verrez votre stress chuter.

Vous prenez donc ce moment pour vous laisser aller dans vos préoccupations, ce qui permet souvent de mettre les choses en perspective.

Pour certaines personnes, écrire leurs angoisses en même temps qu’elles leur viennent en tête peut être encore mieux. En écrivant, vous pouvez aussi ensuite remarquer certaines tendances qui se répètent et apprendre à travailler sur ces points.

Ensuite, vous irez vous coucher l’esprit en paix, ce qui permet un sommeil plus réparateur!

À essayer.

