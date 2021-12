Millie Bobby Brown change de tête et ne ressemble plus à ça

Partager







L’actrice Millie Bobby Brown s’est permis tout un changement capillaire et laisse tomber sa longue chevelure pour une coupe de style grunge, très edgy.

C’est sur Instagram que Millie a dévoilé son nouveau look. Le coup d'œil n'est pas sans rappeler son rôle d'Eleven dans Stranger Things.

Au fil de sa jeune carrière, elle a eu le crâne rasé, les cheveux blonds comme le blé, les cheveux longs ou courts, et elle continue de s’amuser au gré de ses humeurs. Millie ose une fois de plus, passant de longueurs avec mèches cuivrées à une coupe au menton, plus brune que jamais, et une frange carrée s'arrêtant à ses sourcils.

La jeune femme a toujours dit, en entrevue, qu’elle ne se définissait pas par sa chevelure. Parions toutefois que cette nouvelle coiffure fera passer la fille derrière Florence by Mills à un niveau supérieur dans son rôle d’icône beauté. Qui osera la copier?

