Noémie Dufresne dévoile le résultat de son augmentation mammaire

Quelques semaines après avoir subi une opération visant à augmenter la taille de sa poitrine, Noémie Dufresne a fièrement fait étalage de ses nouveaux atours.

Ceux qui, comme le Sac de Chips, suivent avidement les péripéties de l’auto-proclamée Kylie Jenner québécoise avaient été stupéfaits d’apprendre, il y a 4 semaines, que Dufresne allait passer sous le bistouri pour subir une augmentation mammaire.

Après tout, la vedette d’Instagram et d’OnlyFans a souvent indiqué, par le passé, qu’elle ne souhaitait pas augmenter artificiellement le volume de sa poitrine.

Eh bien, il n’y a que les fous qui ne changent pas leur fusil d’épaule puisque la belle Noémie a décidé de se faire implanter 295 cc de gel de silicone dans les seins, comme elle le révélait elle-même dans ses stories.



«Je suis une fille impulsive et je change rapidement d’idée selon mes envies et j’avais envie de changement tout simplement», a-t-elle expliqué sur Instagram.

Dans une autre story, elle disait: «C’est vraiment pas parce que j’aime pas mes petits seins. Je les aime mes petits seins. C’est vraiment parce que j’ai envie de changement. J’ai envie de seins plus volumineux. Je pense que rendu là, c’est vraiment un choix personnel.»

D’un autre côté, elle mentionnait aussi qu’elle avait choisi les implants de 295 cc parce qu’elle voulait «quelque chose de vraiment naturel et de pas trop gros».

C’est donc ainsi, qu’après une chirurgie de 35 à 45 minutes sous anesthésie, que Noémie Dufresne a dû jeter aux poubelles ses soutiens-gorge bonnet A et se précipiter chez le marchand de sous-vêtements féminins pour acquérir de nouvelles brassières de bonnet C.

Il y a une semaine, elle avait montré pour une première fois sa poitrine augmentée dans ses stories, mais on était tellement aveuglés par l’éclipse médiatique causée par le congédiement de Marc Bergevin qu’on ne l’avait pas vu passer.

Instagram Noémie Dufresne

Il a fallu qu’elle publie une photo mettant bien en évidence ses courbes nouvellement avantageuses dans le Instagram normal pour qu’on allume et qu’on réalise qu’il s’agit là du grand dévoilement.

«Je suis vraiment contente du résultat», s’est exclamée la principale intéressée dans sa story, tout juste avant de publier une photo montrant l’incontournable Avant/Après.

Instagram Noémie Dufresne



On est très contents pour elle si elle est contente, et on est contents pour vous si vous êtes contents pour elle d’être contente, mais souvenez-vous que si vous n’êtes pas contents pour elle, même si elle est contente, et que vous avez envie d’aller l’écrire sur Facebook, bien, ça ne sert probablement à rien.

Oh! Et cette chirurgie a coûté la modique somme de 9000$, pour ceux que ça intéresse.

