On réagit au spécial de Noël sexy et triste de Michèle Richard

Michèle Richard est une reine de pas mal toute. Mais surtout de Noël.

Nous l’avions rencontrée il y a quelques années au Marché de Noël allemand de Québec et elle nous avait révélé avoir huit sapins à décorer chaque année chez elle. En plus de les garder jusqu’en février.

Et cette passion des Fêtes ne date pas d’hier.

En 1989, TQS avait diffusé un Spécial de Noël de Michèle Richard intitulé «Noël magique chez Michèle».

Si nous connaissions déjà l’existence de ce classique du temps des Fêtes pour plusieurs Québécois, nous n’avions jamais pris le temps de visionner l’intégralité du bijou.

Nous y avons remédié, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-haut. Découvrez ou redécouvrez le spécial avec nous et replongez dans le Noël québécois du bon vieux temps.

Regardez jusqu’au bout. La fin vous surprendra peut-être autant que nous autres. Si vous comprenez dès la première minute pourquoi nous avons qualifié le spécial de «sexy», vous devrez vous rendre jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi il est également «triste».

En terminant, saluons les regrettés Daniel Hétu et Nicole Martin qui étaient venus chanter avec Michèle et dont on ne se lasse pas.

Joyeux Noël à tous!

