Pokémon Unite: voici les nouveautés pour Noël [VIDÉO]

Partager







The Pokémon Company a annoncé un événement des Fêtes dans son MOBA gratuit Pokémon Unite. Au programme: des skins festifs, de la neige et d’autres nouveautés à découvrir du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022.

L’arène de combat se transformera en un endroit féérique glacé et enneigé pour se fondre dans le thème des Fêtes. D’ailleurs, dans une nouvelle arène 4 contre 4 Snowball Battle in Shivre City, les Pokémon qui se font assommer deviendront des bonshommes de neige pour un temps limitée. Toutefois, si vous mettez K.O. Delibird (Cadoizo), un cadeau contenant un objet aléatoire à usage unique tombera et remplacera temporairement celui que votre Pokémon possède.

En remplacement du Avalugg (Séracrawl) sauvage qui apparaît au milieu du terrain, Articuno (Artikodin) prendra sa place pendant l’événement.

La mise à jour des Fêtes amène aussi des déguisements à mettre sur les Pokémon: des tuques, capes blanches et rouges et habits de pâtissiers.

Des nouveaux Pokémon arrivent

D’abord, un nouveau Pokémon jouable a déjà été ajouté: Tsareena (Sucreine), un personnage polyvalent spécialisé en combat rapproché. Puis, à partir du 20 décembre, Draconite (Dracolosse) sera disponible en boutique. Il sera spécialisé en combat corps à corps.

Des cadeaux tous les jours

Du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022, des récompenses et cadeaux seront remis aux joueurs qui se connectent.

En parallèle, du 25 au 28 décembre, une boîte sera disponible, dans laquelle les joueurs pourront choisir entre recevoir des Aeos coins, des Holowear tickets, des Aeos tickets ou des items d’amélioration.

Du 29 décembre au 31 décembre, une boîte, contenant une licence limitée de 7 jours pour l'un des six Pokémon au choix du joueur, sera disponible.

Enfin, une boîte de prix du Nouvel An ne sera mise à disposition que le 1er janvier 2022 et offrira aux joueurs la possibilité de choisir parmi l'un des quatre articles de mode exclusifs pour les dresseurs !

L’événement des Fêtes se déroulera du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Pokémon Unite est disponible gratuitement sur Nintendo Switch, Android et iOS.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s