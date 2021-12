Des boîtes à chaussures pour des femmes en situation d'itinérance

Partager







Donner des boîtes de biens essentiels à des femmes en situation d’itinérance «afin qu’elles ne se sentent pas oubliées»: c’est la mission que s’est donnée l’organisme caritatif Opération boîte à chaussures pour Noël.

«Pour la plupart des femmes [sans-abri], c’est le seul cadeau qu’elles reçoivent durant les Fêtes», souligne Roxanne Gagné, coordonnatrice de la région Montérégie pour l’organisme Opération boîte à chaussures.

Depuis 10 ans, l’organisme récolte des boîtes de produits essentiels qui sont distribuées à des centres d’hébergement ou de ressources partout au pays. L’organisme appuie les femmes qui sont sans logement en raison de l’itinérance, mais aussi celles qui ont été victimes de violence conjugale et ont dû rapidement déménager.

Les boîtes contiennent généralement du shampoing, du savon et de la pâte dentifrice, mais aussi de petits plaisirs comme des bijoux, du chocolat ou du maquillage.

En faisant un don sur le site web de l’organisme, on peut choisir une région spécifique ou laisser l’organisme envoyer la boîte où les besoins sont les plus grands. Au Québec, on peut l’envoyer à Montréal ou en Montérégie.

Un bénévole confectionne la boîte par la suite. D’ailleurs, la compagnie d’assurances Allstate, l’un des commanditaires, doublera les dons reçus d’ici au 12 décembre inclusivement, jusqu’à un maximum de 25 000$.

«Les gens qui s’impliquent disent toujours que c’est une façon tangible de faire un don à une femme [dans le besoin]», raconte Roxanne Gagné.

Une forte demande

Roxanne Gagné remarque que le besoin est «encore plus grand cette année». «Certains centres ont demandé presque le double de boîtes cette année», indique-t-elle.

La coordonnatrice se dit tout de même satisfaite du fait que l’objectif de 726 boîtes ait été dépassé cette année pour l’ensemble de la Montérégie. Les autres boîtes ont été transmises à des régions dans le besoin. À Montréal, l’objectif d’environ 2000 boîtes n’est toujours pas atteint et la campagne est toujours en cours.

Opération boîte à chaussures remet aussi des cadeaux aux femmes en situation d’itinérance à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et à la fête des Mères.