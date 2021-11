Justin Bieber lance 3 saveurs de Timbits et ça s'annonce décadent

Partager







La chaîne Tim Hortons et le chanteur Justin Bieber lancent les Timbiebs, trois nouvelles saveurs décadentes de Timbits disponibles plus tard ce mois-ci.

Justin est apparemment un grand fan de Tim Hortons. Les Timbits sont ses produits préférés sur le menu et c’est ce qui a inspiré le chef en innovation culinaire à développer des saveurs surprenantes.

À déguster: chocolat et fudge blanc, crème sure et pépites de chocolat, et gaufre au gâteau d'anniversaire.

Biebs avait laissé planer qu’une collaboration était dans l’air avec cette publication Instagram ou on reconnaît très bien le fameux gobelet rouge.

Les Timbiebs seront disponibles dans les succursales du Canada et des États-Unis dès le 29 novembre prochain dans des boîtes spéciales choisies par Justin pour l’occasion. De la marchandise issue de la collaboration sera aussi dévoilée pour la sortie.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s