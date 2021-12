Le DLC Cuphead - The Delicious Last Course a enfin une date de sortie

Partager







Amateurs de jeux frustrants, cette nouvelle risque de vous réjouir: le très attendu contenu téléchargeable de Cuphead a enfin une date de sortie.

Intitulé The Delicious Last Course (DLC!), le contenu verra le jour partout où le jeu de base peut être acheté, donc Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC via GOG ou Steam.

Bande-annonce Cuphead - The Delicious Last Course

Le DLC avait été annoncé en 2018 avec une fenêtre de lancement en 2019, mais fut repoussé par le studio MDHR à plusieurs reprises. L'attente en vaudra la peine, toutefois, car ce contenu payant vous permettra d'affronter de nouveaux boss, de traverser de nouveaux tableaux et d'incarner Ms. Chalice, qui a ses propres mouvements.

C'est donc le 30 juin 2022 que vous pourrez vous faire casser la gueule par Cuphead - The Delicious Last Course!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s