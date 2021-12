Le nouveau jeu Star Trek: Resurgence dévoilé

Partager







Dramatic Labs dévoilait jeudi soir, dans le cadre des Game Awards, un nouveau jeu conçu par des anciens artisans de Telltale Games. Cette fois-ci, on se rend dans l'espace avec Star Trek: Resurgence!

Star Trek: Resurgence présentera des événements qui se déroulent après Star Trek: The Next Generation, la célèbre télésérie. Il s'agit d'une histoire originale jouée à la troisième personne, où le joueur devra faire une série de choix.

Bande-annonce Star Trek: Resurgence

Le studio Dramatic Labs a été fondé par Kevin Burner, le cofondateur de Telltale Games, et comprend plus de 20 employés anciennement chez Telltale, selon The Verge. Il est donc aucunement surprenant de voir des éléments semblables, dont la possibilité de changer l'histoire selon nos choix.

Star Trek: Resurgence devrait voir le jour au printemps 2022 sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5 et Xbox Series X/S.

