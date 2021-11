Ces stars nous font craindre le retour de cette tendance beauté controversée

Partager







Les années 2000 sont de retour à l’avant-scène, et ce même pour les modes gênantes qu’on préfèrerait oublier. Épilation à outrance, est-ce qu’on est vraiment prêtes à revivre cette tendance? Si on se fie à ces vedettes qui mènent la mode, la réponse est oui.

Voici des célébrités qui font revivre les mini-sourcils :

1. Bella Hadid

Quand Bella Hadid adopte une tendance, le monde entier s’en inspire. Elle a souvent épilé ses sourcils dans le passé et les artistes maquilleurs en profitent pour le retour de la mode des années 2000. Ici, ils sont brossés au coin interne et suivis d'une longue ligne qui rehausse l'arcade sourcilière. Faux piercing inclus!

2. Jazelle Zanaughtti

La mannequin derrière le compte Ugly Worldwide compte plus de 700 000 abonnés. Elle a carrément rasé ses sourcils pour les redessiner avec des designs intrigants selon ses envies. Elle y ajoute parfois de la couleur.

3. FKA Twigs

L’auteure-compositrice-interprète aime bien se démarquer à travers son style. Elle s'est souvent fait photographier avec de fines arches. On soupçonne ici l'utilisation du maquillage plutôt que la méthode drastique d'épilation et rasage pour donner une impression de mini-sourcils.

4. Rihanna

Badgal Riri a un historique de sourcils effacés et fins. Elle récidive cette année en couverture de magazine. On préfère quand elle utilise les produits de sa marque Fenty Beauty pour créer un look de sourcils naturels.

5. Barbie Ferreira

L’actrice et mannequin affiche aussi des sourcils fins dans plusieurs clichés. Peut-être n'avez-vous toutefois vu que du feu et des perles lors de son apparition au MET Gala de cette année puisque sa robe volait le spectacle.

On ne sait pas combien de temps cette tendance restera. Pour ne pas regretter une épilation douteuse des sourcils, nous vous conseillons plutôt d’y aller d’un camouflage par la magie du maquillage.

