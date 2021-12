Voici les tendances en matière de piercing pour 2022

Partager







Le mot d’ordre pour les tendances piercing en 2022 est l’affirmation de soi. S’assumer dans sa créativité et son esthétique sera la marche à suivre. Ce sera d’autant plus amusant avec de nouveaux bijoux à montrer.

Aux oreilles, on retrouve des compositions harmonieuses. L’oreille en soi est un canevas. Pour quelque chose qui sort de l’ordinaire mais qui s'accorde avec votre personnalité, prenez le temps de discuter avec votre artiste perceur.

Le snakebite, popularisé entre autres par Kaia Gerber, est un empilage de deux bijoux au cartilage extérieur, au milieu de l’oreille. On dit même que ce type de perçage sera vu sur d’autres parties de l’oreille pour un aspect personnalisé.

Un ou plusieurs bijoux sur le plat de l’hélix, la partie entre le canal auditif et le cartilage, pourront aussi donner tout un effet. Encore une fois, pour le placement, faites confiance à votre artiste du perçage.

Vos oreilles seront des accessoires décorés selon vos envies et vos humeurs. Les constellations, les bijoux mix and match ou au contraire éclectiques or et argent seront à l’honneur.

Les piercings au visage seront aussi des outils créatifs. Certaines personnalités internationales affichent des piercings de sourcils. On a vu par exemple Justin Bieber, Lil Nas X et Cardi B avec des perçages tirés des années 2000.

On voit aussi un retour des perçages de nez. Le septum en est un qui peut donner de l’attitude, tout comme le perçage sur le côté du nez. Il peut être reproduit de chaque côté pour un effet symétrique original.

Comme la mode du début du millénaire est de retour plus que jamais, on voit revenir les piercings de nombril, surtout au-dessus.

Si le perçage vous fait trop peur, optez pour des faux! Plusieurs bijoux donnent un superbe effet sans être permanents. L’expression de soi à travers les différents piercings sera un gros oui en 2022. Osez!

