Les Trois Accords dévoilent la chanson qu’ils ont composée pour le documentaire sur Serge Thériault

Intitulée «Dehors Serge dehors» comme le film, la pièce musicale est du Trois Accords classique.

Le sympathique groupe de Drummondville a présenté sur les réseaux sociaux, ce vendredi, la chanson originale qu’il a créée pour le documentaire Dehors Serge dehors.

«Pour accompagner la sortie du documentaire DEHORS SERGE DEHORS, on a composé une chanson toute spéciale pour Serge Thériault. Un hymne rempli d’amour et d’espoir», a écrit le quatuor sur Facebook.

Pour accompagner la sortie du documentaire DEHORS SERGE DEHORS, on a composé une chanson toute spéciale pour Serge... Publié par Les Trois Accords sur Vendredi 10 décembre 2021



La bande a également partagé un lien permettant l’écoute de la pièce, mais comme on est très gentils, on vous a mis le YouTube directement dans l’article, ci-dessous.



Le film Dehors Serge dehors s’Intéresse à la famille et aux amis de Serge Thériault qui, souffrant d’une grave dépression depuis plus de six ans, refuse de sortir de chez lui.

Et, attention, la phrase suivante contient un divulgâcheur: pour avoir vu le film, on peut vous dire que la chanson des Trois Accords en est la musique du générique de fin.

Le documentaire est toujours à l’affiche, au cinéma Beaubien à Montréal, et au cinéma Cartier, à Québec.

