Voici le guide ultime pour éviter la confusion (et les problèmes) avant, pendant et après votre prochain voyage

Vous avez planifié un voyage prochainement et vous avez du mal à vous y retrouver avec les (pas toujours claires) directives gouvernementales? Pas de panique. Voici un guide pour savoir quoi faire avant, pendant et après votre séjour.

Avant le départ

Sachez, d’abord et avant tout, qu’il faut être pleinement vacciné pour monter à bord d’un avion, qu'il s'agisse d'un vol intérieur ou international, au départ d’un aéroport canadien. Il faut aussi avoir reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 pour embarquer dans un train.

Si votre choix de destination n’est toujours pas fait, choisissez-la en fonction des données épidémiologiques, conseille Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques à l’UQAM. Évitez les pays où il y a une grande présence du variant Omicron et où la tendance du nombre de cas d'infection est en forte hausse.

Le site du gouvernement du Canada contient d’ailleurs une liste indiquant les mesures de sécurité à adopter pour chaque pays, en fonction de la situation épidémiologique.

Surveiller les directives régulièrement

Une fois le billet d’avion réservé, Anthony Cirino, président de l’agence Club voyages universel, conseille fortement de regarder régulièrement les directives gouvernementales en matière de voyage, tant du pays de destination que du Canada. À l'approche du départ, il suggère de les consulter chaque jour «vu que ça change presque quotidiennement».

«Ne tenez pas pour acquis que les directives que vous avez lues lorsque vous avez planifié votre voyage seront les mêmes le jour du départ, explique Anthony Cirino. Pour les vacances dans le Sud, les grossistes offrent souvent des protections à peu de frais permettant de reporter ou d’annuler le voyage si les exigences ne vous conviennent pas.»

C’est pourquoi l’agent de voyage propose des destinations où les mesures sont moindres depuis le début de la pandémie et vers lesquelles il y a des vols directs. Il donne pour exemple le Mexique, Cuba ou la République dominicaine, des endroits très prisés des Québécois en hiver.

Et si ce n’est pas un vol direct, attention aux escales: vous pourriez devoir vous plier à des exigences particulières dans certains aéroports, même si vous n'êtes de passage que pour un court laps de temps.

Exemples d’exigences dans des destinations populaires

Voici certaines des directives en place dans quelques-unes des destinations populaires, en vigueur au moment d’écrire ces lignes.

France

Les voyageurs, sans égard à leur statut vaccinal, doivent présenter un résultat négatif de test PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol. Ils pourraient aussi faire l’objet d’un test antigénique à leur arrivée.

Royaume-Uni

Les voyageurs pleinement vaccinés doivent réaliser un test 48 heures avant l’arrivée en Angleterre, prendre un rendez-vous et payer pour un test PCR à l’arrivée et remplir un formulaire dans lequel on trouve, notamment, les documents de voyage, les adresses où le voyageur restera et le statut vaccinal.

Les voyageurs qui ne sont pas immunisés doivent, en plus, réaliser un test de dépistage au huitième jour après l’arrivée et se placer en quarantaine de 10 jours (sans égard au résultat du test de dépistage).

Mexique

Le pays n’exige ni résultat de test PCR négatif ni quarantaine à l'arrivée.

Costa Rica

Les voyageurs pleinement vaccinés peuvent entrer au pays sans politique de voyage. Les personnes non vaccinées doivent, cependant, souscrire une assurance voyage d’au moins cinq jours couvrant au moins l’hébergement en quarantaine et les frais médicaux pour la COVID-19.

Durant le voyage

Arrivé à destination, adoptez les mêmes précautions que si vous étiez ici, même si les règles sanitaires y sont plus souples, conseille Benoit Barbeau.

Il recommande de privilégier les masques de qualité supérieure par rapport aux masques de procédure niveau 1, comme les N95, par exemple. «Ils font certainement en sorte de protéger les autres, mais aussi de se protéger soi», explique le professeur.

Mais surtout, il faut les porter dans tous les endroits que vous visitez et qui sont achalandés. Évitez autant que possible les lieux touristiques intérieurs.

Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté d’avoir un test PCR négatif pour un retour en douce au Canada.

À cet effet, assurez-vous d’avoir en main une liste des cliniques effectuant des tests PCR approuvées par Santé Canada. Prévoyez aussi un budget pour le test à faire moins de 72 heures avant votre retour, dont le coût peut s’élever jusqu’à 150$ US par personne.

Au moment du retour

C’est là que les choses peuvent se compliquer.

Les voyageurs sortis du pays pour plus de 72 heures doivent impérativement présenter un résultat de test PCR négatif effectué 72 heures ou moins avant l’heure prévue du vol pour pouvoir embarquer dans l’avion.

Puis, avant votre arrivée à l’aéroport, remplissez le formulaire de l’application ArriveCan. Vous y entrerez votre preuve de vaccination, un plan de mise en quarantaine (si celle-ci s’avère nécessaire), ainsi que des informations sur le voyage.

Cette étape est obligatoire pour tous les voyageurs, même ceux qui sont partis pour moins de 72 heures, peu importe le mode de transport.

En «quarantaine administrative» pour avoir omis ArriveCan

Sabrina, qui désire taire son identité, l’a appris à ses dépens. Après un séjour d’environ 30 heures à Burlington, dans l’État du Vermont, son conjoint et elle se sont fait demander par le douanier canadien de présenter leur application ArriveCan. Elle n’en avait jusque là jamais entendu parler.

«J’ai une maîtrise en science politique, je sais comment faire des recherches et trouver de l’information. Mais ça, ce n’était vraiment pas clair sur le site du gouvernement», dit-elle.

Malgré le fait qu’ils avaient tous deux leur preuve vaccinale officielle pour les voyages, ils ont dû être placés en «quarantaine administrative» à leur retour, car ils étaient considérés comme étant non vaccinés. Sabrina et son conjoint ont également dû faire un test de dépistage à la maison.

Et même si leurs résultats sont négatifs et qu'ils ne présentent aucun symptôme, pas question de quitter leur domicile avant le 14e jour.

Des tests aléatoires à l’arrivée

D’ailleurs, depuis quelques jours, des voyageurs pleinement vaccinés sont sélectionnés de manière aléatoire pour faire un test de dépistage à l’aéroport ou à la maison à leur arrivée en sol canadien. Le gouvernement a annoncé que ce seront 100% des voyageurs vaccinés qui devront subir ces tests dans les prochaines semaines.

Les voyageurs sélectionnés qui doivent faire le test à la maison sont également tenus de s’isoler jusqu’à la réception d’un résultat négatif, ce qui peut prendre jusqu’à trois jours.