Voici ce que les Québécois ont cherché sur Google en 2021

Si 2020 fut une horrible année, 2021 est celle du renouveau et de la réouverture, même si nous n’en avons pas encore fini avec ces coronavirus.

Sur Internet, les requêtes que nous faisons reflètent les tendances et les recherches d’information qui fluctuent au gré des événements.

Voici les tendances de l’année selon les recherches que nous avons tapées sur Google.

Top recherches au Québec

Vaccination covid à proximité NHL Élections fédérales NBA Squid Game Alec Baldwin GME stock AMC stock Occupation double dans l'ouest Ethereum prix

Top nouvelles recherchées au Québec:

Passeport vaccinal Couvre-feu Québec Wimbledon Loto-vaccin au Québec Jeux olympiques Gabby Petito Élections fédérales Carey Price Confinement Québec Tornade à Mascouche

Sans surprise, les questions liées à la vaccination ont dominé, ainsi que les sports, les téléséries et les titres boursiers favoris des jeunes boursicoteurs.

Photo d'archives COURTOISIE CHIABELLA JAMES Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson dans le film Dune

Top films:

Dune Shang-Chi Halloween Kills Army of the dead Eternals Red Notice Zack Snyder's Justice League Space Jam L'Arracheuse de temps After we collided

Photo courtoisie, Netflix

Top séries télé:

Squid Game Occupation double dans l'ouest Île de l'amour Les beaux malaises 2.0 Star Académie Si on s'aimait Cecil Hotel Outer Banks Big Brother Québec Maid

Sur les grands et petits écrans, le film Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve arrive en première place des recherches sur Google, dont l’automne coïncide avec l’arrivée de longs métrages qui n’avaient pu être projetés en raison du confinement et de la fermeture des salles de cinéma.

Et sur les chaînes de diffusion en continu, la sensation de l’année nous provient de la Corée du Sud dont la télésérie Squid Game a connu une forte audience et un large impact médiatique sur Internet et dans les grands médias, notamment sur l'influence que celle-ci exerce sur les jeunes.

Top athlètes:

Leylah Fernandez Carey Price Jake Evans Tiger Woods Kyle Beach Mark Scheifele Pierre-Luc Dubois Marc-André Fleury Andre de Grasse David Savard

AFP Leylah Fernandez

Top recettes:

Rôti de palette Osso bucco Recette avec aubergines Pâte à pizza Recette avec bœuf haché Bœuf bourguignon Crème de poireaux Filet de porc mijoteuse Tartare de bœuf Omelette cabane à sucre

Photo Pierre-Paul Poulin

Top recherches – Comment... au Québec

Comment obtenir le passeport vaccinal ? Comment obtenir mon code QR ? Comment faire de l'argent rapidement ? Comment maigrir du ventre ? Comment arrêter le hoquet ? Comment acheter des bitcoins ? Comment dormir rapidement ? Comment se débarrasser des mouches à fruits ? Comment faire une patinoire ? Comment renforcer le système immunitaire ?

Les recherches les plus nombreuses sur comment faire ceci ou cela ont été teintées par les questions de pandémie et de vaccination. Et avec autant de temps passé à la maison, nous avons voulu savoir également comment obtenir des revenus secondaires.

Ce dernier aspect est encore plus prévalent dans les recherches effectuées au Canada.

Photo adobe stock

Top recherches – How to... au Canada

How to get a vaccine passport How to buy Dogecoin How to make money from home How to book a COVID vaccine How to register to vote in Canada How to watch the Oprah interview How to get a QR code for COVID vaccination How to make hot chocolate bombs How to apply for CERB How to get rid of a stuffy nose

Meta

Coup d’œil en 2022 !

Les recherches sur tout ce qui touche aux métavers (ou méta-univers) feront certainement l’objet de nombreuses requêtes sur Internet.

