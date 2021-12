Bonne nouvelle : la grève dans les CPE est finie et les conditions de travail y seront améliorées

Partager







Bonne nouvelle pour les parents québécois : la grève dans les CPE est officiellement terminée!

• À lire aussi: Éducatrices, concierges, cuisinières: voici combien gagnent les employés des CPE

Les 11 000 travailleurs et travailleuses syndiqués de la CSN ont accepté dimanche à 93% l'entente de principe qui était survenue mercredi avec le gouvernement Legault. Le casse-tête que vivaient plusieurs parents depuis le début de la grève, qui avait commencé le 1er décembre, prendra donc fin, à leur grand soulagement.

C'est aussi une bonne nouvelle pour tous ces travailleurs qui tentaient de se négocier de meilleures conditions de travail, et qui étaient soutenus par une forte partie de la population.

Gains pour les travailleurs

Parmi les gains réalisés, les éducatrices qualifiées et les éducatrices spécialisées ont obtenu un rattrapage salarial de 18%, et les autres travailleurs ont reçu des augmentations variant entre 8% et 12,5%, alors que le gouvernement n'offrait au départ que 6%, selon la CSN.

Le travail durant la pandémie sera aussi valorisé, alors que les membres de la FSSS-CSN obtiendront une prime équivalant à 3% de la rémunération des heures travaillées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et la récupération de deux jours fériés.

La nouvelle convention collective prévoira également l'ajout de trois heures dédiées à la préparation du dossier de l'enfant et de huit heures accordées aux responsables en alimentation pour la gestion de la cuisine. La question des ratios d'enfants par éducatrice reste toutefois en suspens, mais le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe a partagé aux syndicats son intention de collaborer avec eux pour trouver une solution au problème.

«Nous espérons que les progrès réalisés grâce à notre combativité vont permettre d'assurer la pérennité du réseau et de convaincre les travailleuses d'y rester», a partagé Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Les deux autres syndicats représentant des travailleurs en CPE, soit la FIPEQ-CSQ et la FTQ devront prochainement faire passer au vote leurs ententes de principe respectives obtenues la semaine dernière suites aux négociations avec le gouvernement Legault.

• À lire aussi: Grève dans les CPE: voici comment les parents se débrouillent

À VOIR AUSSI

Il passera l'hiver dehors à aider les plus démunis