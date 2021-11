Voici LA coupe de cheveux qu’on va voir partout en 2022

Partager







Étant donné que la coupe garde une certaine longueur, la clavicut est un parfait compromis pour celles qui désirent un changement capillaire sans regretter d'avoir mis le ciseau dans leur longue chevelure. Les influenceuses et les stars sont de plus en plus adeptes.

Voici qui affiche une coupe clavicut pour la fin de l’automne.

1. Alicia Moffet

C'est lors de sa préparation pour le Gala de l'Adisq qu'Alicia a fait couper ses cheveux. Le look final pour le tapis rouge était magnifique pour l'interprète de l'album Billie Ave.

2. Rosalie Lessard

La youtubeuse foodie a coupé sa longue chevelure qui allait jusqu’au bas du dos. Le look est réussi.

3. Rafaëlle Roy

La magnifique Rafaëlle Roy a une clavicut avec un plus : de la couleur. Un cuivré qui se fond bien à son brun naturel.

4. Hailey Bieber

En faisant le saut vers le brun, Hailey a aussi opté pour une coupe niveau clavicule. Ça lui va à ravir.

5. Kiernan Shipka

L’apprentie sorcière affiche sa chevelure blonde en mode clavicut. Elle les ondule pour plus de mouvement.

6. Lili-Ann De Francesco

Bien que la chevelure naturelle de Lili-Ann soit bouclée, la longueur et la coupe la place dans cette liste.

7. Marina Bastarache

La femme derrière Nana The Brand est récemment passée sous le ciseau pour un rafraîchissement automnal.

