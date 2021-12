«Sex and the City»: la compagnie Peloton forcée de réagir à la mort d'un personnage majeur

Partager







** ATTENTION DIVULGÂCHEUR **

Si vous continuez la lecture de cet article, vous n'avez pas le droit de vous plaindre si vous apprenez des détails sur l'émission.

Soyez avertis.

L'entreprise de vélos d'appartement de luxe Peloton a dû réagir au décès de l'un des personnages de la série «Sex and the City», sur un appareil de la marque, événement qui a entraîné la baisse du cours de l'action à Wall Street.

Dans le premier épisode de ce qui est l'équivalent de la septième saison de la série culte, diffusé pour la première fois jeudi sur la chaîne HBO, John Preston (interprété par l'acteur Chris Noth), plus connu sous le nom de Mr Big, est victime d'une attaque cardiaque après une séance d'exercice intense sur son vélo d'appartement Peloton, clairement identifiable.

L'événement, qui intervient dans une longue scène de plusieurs minutes, a même valu à cette nouvelle saison son titre, «And Just Like That» (comme ça), pour reprendre une réplique de l'héroïne Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), qu'on entend en voix off: «And Just Like That... Big died» (comme ça, Big est mort).

Parce que oui, Big meurt, et les fans sont vraiment choqués.

Mais ça c'est une autre histoire. Revenons à Peloton.

L'écho qu'a eu cette scène s'est propagé jusqu'à Wall Street, où l'action Peloton a dévissé de plus de 10% dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture du marché.

Vendredi, vers 17h GMT, le titre était en baisse de 5,37% à 38,62 dollars, son plus bas niveau depuis mai 2020.

Sollicité par l'AFP, Peloton n'a pas donné suite immédiatement, mais le groupe a transmis au Los Angeles Times la réaction de la Dre Suzanne Steinbaum, cardiologue réputée et membre du conseil scientifique de Peloton.

«Mr Big avait un style de vie que beaucoup qualifieraient d'extravagant», a commenté la spécialiste, «avec cocktails, cigares et gros steaks, et était à risque sérieux, car il avait été victime d'une première alerte cardiaque lors de la saison 6.»

«Ce choix de style de vie et peut-être des antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur significatif, sont là les causes de son décès», a poursuivi le médecin, et non le fait d'avoir utilisé un vélo d'appartement. «Pédaler sur son vélo Peloton a peut-être même aidé à retarder cet incident cardiaque.»

Une publicité... avec BIG

Le 12 septembre, Peloton sort l'artillerie lourde. Une publicité en réponse à toute l'affaire qui met en scène Chris Noth, narrée par Ryan Reynolds. Dans le commercial d'environ 30 secondes, on peut entendre que les vélos sont sécuritaires... et que Chris lui, est encore en vie.

À voir ici:

Cette histoire rappelle la saga This is Us vs le Crock-Pot en 2018, alors que l'incendie qui a tué un des personnages principaux de l'émission était dû à une mijoteuse...

