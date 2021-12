Les plus beaux accessoires d'hiver pour vous tenir au chaud

Partager







Cet hiver, soyez celle qui sera au chaud et tout en style. Vous n'aurez pas froid aux yeux en vous procurant les plus beaux accessoires québécois qui soient.

Saviez-vous que c'est au Québec qu'on retrouve les plus grands écarts de température au monde? On connaît l'importance de bien se couvrir, et tant qu'à y être, autant le faire avec de jolis accessoires.

Pour aller jouer dehors ou pour défier les aléas de Dame Nature, voici nos suggestions par des marques d'ici.

1. Gibou - Le col capuche, 58$

Gibou

Depuis quelques années, le col capuche popularisé par Gibou est l'accessoire coolissime contre le facteur vent.

ACHETER ICI

2. Womance - Mitaines A0021, 49$

Womance

Des mitaines en cuir avec gants intégrés qui garderont au sec et au chaud les mains de celles qui sortent faire des bonshommes de neige.

ACHETER ICI

3. Mimi and August - Tuque College green, 26$

Mimi and August

Non seulement cette couleur est magnifique, mais la tuque est fabriquée dans l'une des dernières grandes usines de tricot en Amérique du Nord. On adopte et nos oreilles nous disent «merci».

ACHETER ICI

4. Frand and Oak - Écharpe en mélange de laine, 59,50$

Frank and Oak

La sensation de douceur autour de votre cou vous fera oublier les -20o au cœur de janvier.

ACHETER ICI

5. Nana The Brand - Chaussettes, 12$

Nana The Brand

Les pieds gelés? Pas si vous vous munissez de bas aussi chauds et confos.

ACHETER ICI

6. Simons - Le bandeau torsadé XL, 15$

Simons

Un bandeau torsadé en tricot pour vos sorties hivernales les plus boho.

ACHETER ICI

7. Auclair - Gants en nylon - 30$

Via Simons

Le rose néon de ces mitaines saura agrémenter la paire de gants qui réchauffera vos mains.

ACHETER ICI

8. BangBangFur sur Etsy - Cache-oreilles, 55$

BangBangFur / Etsy

La petite entreprise montréalaise recycle de la fourrure pour en faire de doux cache-oreilles.

ACHETER ICI

9. Noize - Chapeau cloche Sophie, 60$

Noize

Le chapeau cloche poilu (bucket hat) est l'accessoire le plus tendance de la saison. La compagnie Noize en a conçu un qui ira avec tous vos looks.

ACHETER ICI

10. Bizou - Foulard douillet fini bouclette, 30$

Bizou

Un foulard dans lequel se cacher lors de grands vents et qui remplira sa mission de vous réchauffer.

ACHETER ICI

Maintenant que vous avez l'arsenal pour contrer le froid, à vous la neige!

