Un récif de corail en voie de guérison en Indonésie

Un récif de corail de l’Indonésie est rapidement en train de se refaire une santé.

L’endroit avait été ravagé par la pêche à l’explosif.

En septembre, on apprenait que la couverture mondiale de coraux avait chuté de moitié depuis 1950.

Un récif de corail ravagé par la pêche à l’explosif en Indonésie est en voie de se rétablir, et beaucoup plus vite que prévu. Cette découverte a de quoi réjouir, alors qu’on apprenait il y a trois mois à peine que la couverture mondiale de coraux vivants avait diminué de moitié depuis les années 1950.



Des coquillages qui s’entrechoquent, un bernard-l’hermite qui déguste un repas, une crevette qui se déplace en nageant: les récifs de corail en santé émettent des sons dès que le soleil se couche.



Dans l’archipel de Spermonde, au sud-ouest de l’Indonésie, des chercheurs britanniques ont eu droit à un véritable concert de petits cris, de ronronnements et de cliquetis.

La pêche à l’explosif

À cet endroit, la pêche à l’explosif a ravagé les récifs de corail, emportant avec elle sa riche biodiversité.



Cette technique illégale consiste à bombarder une zone de mer afin d’envoyer une puissante onde de choc pour tuer tous les poissons qui s’y trouvent. Il suffit de les récolter à la surface.

Les récifs de corail endommagés sont plus silencieux, puisqu’ils comportent moins de fissures et de crevasses où peuvent se loger les organismes marins. Les populations y sont donc plus petites.



Mais les résultats d’une nouvelle étude publiée dans le Journal of Applied Ecology semblent prometteurs.

Une découverte à point nommé

Les chercheurs ont analysé quatre hectares de récifs en voie de rétablissement dans le cadre du Mars Coral Reef Restoration Project. De petits morceaux de corail vivant avaient été fixés à des cadres métalliques en forme d'étoile, et placés dans les débris laissés par l'explosion de la pêche.

Mars Coral Reef Restoration Project Pour régénérer les récifs, de petits morceaux de corail vivant y avaient été fixés à des cadres métalliques en forme d'étoile puis placés dans les débris laissés par l'explosion de la pêche.



Ils ont comparé de nouvelles zones de coraux ayant un à trois ans d'existence avec des parties encore dégradées et d’autres qui n'avaient jamais été abîmées.



Résultat: la complexité de l’ambiance sonore des récifs restaurés était semblable à celle des coraux demeurés intacts, ce qui suggère «un écosystème sain et fonctionnel», selon l’équipe de recherche.



Et cette découverte tombe à point, estiment les scientifiques.



Fin septembre, une étude de l’Université de la Colombie-Britannique révélait que la couverture mondiale de coraux avait chuté de moitié depuis 1950.

AFP Affectée par le changement climatique, la pollution des eaux et les activités humaines, la Grande Barrière de corail en Australie a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en danger de l'UNESCO.



Ce déclin est d’autant plus préoccupant que les récifs coralliens sont essentiels.



Ils couvrent à peine 0,2% de la surface des océans, mais abritent 25% de la biodiversité marine, selon le Mars Coral Reef Restoration Project. Ils hébergent des poissons et autres animaux marins, capturent du carbone, absorbent l’énergie des vagues, protègent des tempêtes et contribuent à réduire l’érosion côtière.

