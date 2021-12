Vents violents : grosse panne d'électricité, journal pas imprimé, arbres cassés et abris tempos envolés

Partager







Les vents violents et le verglas de samedi ont causé beaucoup de dégâts à travers le réseau électrique de toute la province.

En date de dimanche matin, 364 900 clients d’Hydro-Québec qui se retrouvaient sans courant, selon la page «Info-panne» d’Hydro-Québec.

La société d’état a indiqué sur son site web que les forts vents qui ont touché plusieurs secteurs de la province au cours de la soirée sont responsables des pannes.

«Nos monteurs sont mobilisés et travaillent déjà à rétablir le service. Cependant, les vents qui s'intensifient encore leur compliquent la tâche» peut-on lire.

Le vent a aussi créé d'autres désagréments. Sur la rue Beaubien, à Montréal, un arbre a été déraciné et est tombé sur le trottoir.

Un abri tempo s'est aussi envolé dans une ruelle de l'avenue Christophe-Colomb.

La météo a aussi empêché la production de l'édition papier du Journal de Montréal de dimanche matin.

La météo capricieuse de samedi et une panne informatique hors de notre contrôle ont malheureusement empêché la production de l’édition de dimanche de votre Journal. - #JDM https://t.co/qv45RPtryJ — Le Journal de Montréal (@JdeMontreal) December 12, 2021

Régions les plus touchées

Plus du quart des pannes se retrouvent en Montérégie, alors que 107 360 abonnés se retrouvent dans le noir. Les Laurentides, Lanaudière et Montréal ont été aussi beaucoup affectés par les pannes, avec respectivement 66 648, 44 398 et 23 207 foyers sans électricité.

Des rafales allant jusqu’à 100 km/h ont été enregistrées à Montréal samedi soir. Environnement Canada avait émis en matinée un avertissement pour cette situation.

Dimanche matin, cette série de vents violents se transporte vers l’est du Québec.

L’agence fédérale a émis une dizaine d’avertissements de vents violents pour plusieurs de ces régions, de Kamouraska à Blanc-Sablon.

À Québec

Près de 11 500 foyers étaient toujours plongés dans le noir dans la région de Québec, vers 8h15, dimanche.

Les premières pannes qui ont débuté en après-midi, samedi, ont été causées par la pluie verglaçante. Mais ce sont les forts vents, dont les rafales ont atteint 81 km/h cette nuit, qui ont causé le plus de dommage.

Au total, 46 pannes étaient toujours actives dimanche matin.

«Les épisodes de vents ont frappé et cassé des branches d’arbre qui étaient déjà gelées et qui étaient situées près de fils électriques. C’est ce qui explique la montée des pannes au courant de la nuit», explique la porte-parole d’Hydro-Québec, Roxane Gaudreault.

De l’autre côté du fleuve, on parle de 105 interruptions de services pour un total de plus de 7 600 clients toujours affectés en matinée.

Mais Hydro-Québec indique qu’une quarantaine d’équipes a été déployée dans les deux régions et s’affaire à réparer le tout. D’autres unités pourraient être mobilisées puisque le « rappel au travail est toujours en cours ».

«On vise à ce que le réseau soit entièrement fonctionnel d’ici la fin de la journée», affirme Mme Gaudreault, rappelant toutefois qu’il s’agit d’un objectif et que les délais pourraient s’étirer.

