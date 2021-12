15 idées de cadeaux geek et techno pas chers

Partager







Vous avez besoin d’un petit quelque chose pas trop cher de geek ou techno à glisser dans le bas de Noël? On a ce qu’il faut pour vous!

• À lire aussi: Concours: gagnez un ensemble Best Buy avec Pèse sur Start!

• À lire aussi: 42 boutiques québécoises où faire votre shopping geek

Échange de cadeaux au budget limité ou petite pensée pour le voisin de bureau, les occasions sont nombreuses où l’on veut faire plaisir à quelqu’un de notre entourage, mais sans nécessairement dépenser une fortune.

Heureusement, ce ne sont pas les choix intéressants qui manquent dans cette catégorie, comme l’illustrent bien les 15 idées-cadeaux suivantes.

Image courtoisie Amazon

Existe-t-il quelque chose de plus charmant qu’un petit Grogu bien assis sur un casque de Stormtrooper? Non, pas vraiment!

Image courtoisie Amazon

On sait tous ce que la personne qui va recevoir ce ballon va crier en le déballant... Idéal pour les solitaires qui ont besoin d’un de compagnie.

Image courtoisie Amazon

Pour l’accro de cinéma de votre famille, qui prendra un vilain plaisir à vous annihiler lors de la première partie que vous jouerez ensemble.

Image courtoisie Amazon

Peut-être que cette fois-ci, il ne le renversera pas, son gros chaudron!

Image courtoisie Amazon

Connaissez-vous A Strange Planet, la fameuse BD d’extraterrestres de Nathan W. Pyle qui rencontre un succès bœuf sur le Web depuis quelques années? Si la réponse est oui, vous voudrez probablement garder ce sympathique jeu de party pour vous-même...

Image courtoisie Amazon

Belle, bonne, abordable! Oui, elle est filaire, mais à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Le contrôleur parfait pour la visite... ou la personne qui déteste recharger sa manette sans fil.

Image courtoisie Amazon

Un accessoire qui change la vie de celles et ceux qui ont pris l’habitude d’utiliser Xbox Cloud Gaming sur leur appareil mobile.

Image courtoisie Amazon

Oui, c’est un peu «quétaine», mais on va se le dire... ça reste très utile si vous prenez le temps de déguster votre café!

Image courtoisie Amazon

Pour la personne de votre entourage qui perd constamment le fil pour recharger son téléphone.

Image courtoisie Amazon

On ne vit pas réellement tant qu’on n’a pas essayé un tapis de souris de qualité.

Image courtoisie Amazon

Votre ami est l’un des huit Québécois qui a réussi à acheter une PS5 à ce jour? Gâtez-le un peu! Certes, cette station n’est peut-être pas de la qualité de celui officiel de Sony, mais à la moitié du prix, c’est une alternative qui peut très bien faire le travail.

Image courtoisie Amazon

Nostalgie, quand tu nous tiens!

Image courtoisie Amazon

Et ce, à un bas prix qui risque de faire rager ce cher Tom Nook.

Image courtoisie Amazon

Les plus vieux seront émerveillés et les plus jeunes ne comprendront absolument rien.

Image courtoisie Amazon

Pour votre cousine puriste qui est incapable de jouer à Super Smash Bros. sans sa manette fétiche de GameCube.

s

s