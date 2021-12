9 restaurants qui ont un menu spécial pour Noël

Partager







Après un Noël confiné où même les restaurants ne pouvaient pas nous accueillir, il est temps de retrouver nos traditions.

Si la vôtre est de célébrer Noël au restaurant entouré de vos proches, quelques belles options s’offrent à vous sur l’île de Montréal.

Voici donc sans plus attendre 9 restaurants qui proposent un menu spécial pour Noël :

1. Renoir

Le restaurant de l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré propose un menu spécial pour les soirées du 24 et 25 décembre. Pour 125$, vous aurez droit à un chic repas 4 services avec un accord mets et vins optionnel pour 65$ supplémentaire. Un brunch sera également offert le 25 décembre au prix de 85$ et sous forme de 4 services également. De quoi se gâter au maximum!

2. Restaurant H3

Le restaurant H3 propose un menu des Fêtes jusqu’au 30 décembre pour les groupes de 10 personnes et plus. Deux options s’offrent à vous, un repas du midi pour 40$ par tête ou encore du soir pour 75$ par tête. Pour profiter de ces festins, vous devez réserver au moins 48h à l’avance.

3. Rosélys

Pour un traitement royal la veille de Noël au Rosélys, vous aurez droit à un souper festif de six services avec accord mets et vins disponible, puis, le matin du 25 décembre, petits et grands sont conviés à un fabuleux brunch, ponctué de la visite du père Noël ! Le soir du 25 décembre, c’est un somptueux souper de Noël de cinq services, accord mets et vins également disponible, qui attend les gourmets, avec notamment terrine de foie gras de canard de Marieville, saumon de l’Atlantique, contre-filet de bœuf vieilli...

4. Le Pois Penché

La brasserie parisienne accueille ses clients le 25 au soir pour un souper de Noël à 75$ par tête. Trois services seront offerts avec des choix pour chacun. Le restaurant du centre-ville servira aussi son menu de brunch à la carte habituel pour ceux qui voudront fêter en matinée pendant le week-end de Noël.

Le menu du souper a été partagé par le restaurant sur Facebook

5. Maggie Oakes

Le chic restaurant de l’hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal sera ouvert pour le souper les 24 et 25 décembre. C’est un repas 4 services qui attend les convives. Pour 90$ par personne, vous aurez droit à une soupe, un choix d’entrée, un choix de plat principal et un choix de dessert. Ne tardez pas trop pour réserver.

6. Chez Lévêque

Le réputé restaurant d’Outremont sera ouvert le 24 et 25 décembre prochains, le midi comme le soir. Le menu des Fêtes du midi coûte 70$ par personne et le soir 129$. Ce sera le même menu pour le 31 décembre et le 1er janvier.

7. Bagatelle

Ce délicieux apportez-votre-vin de Hochelaga-Maisonneuve propose un menu dégustation pour deux personnes pendant le temps des Fêtes. Pour 70$ par personne, vous aurez droit comme entrée à un choix d’une assiette bagatelle à partager, l’assiette Bagatelle Terre ou Bagatelle Mer comme plat principal, deux autres petits plats parmi une sélection, et finalement un choix de dessert ou de plateau de fromages. N’oubliez pas d’apportez votre vin!

8. Auberge Saint-Gabriel

Le chaleureux Auberge Saint-Gabriel sera ouvert le 24 et 25 décembre au soir. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir un repas de fondue au fromage en tête à tête avec une bonne bouteille de champagne.

9. Perles & Paddock

Le magnifique restaurant Perles & Paddock dans Griffintown vous accueille dans sa salle à manger pour un festin de Fêtes à 65$ par tête pour les groupes. Il comprend trois services avec des choix pour chacun. Vous pouvez aussi ajouter des canapés, des huîtres ou encore des charcuteries avec fromages en apéro si le cœur vous en dit, moyennant un extra. Ce menu est en vigueur jusqu’au 22 décembre et sera de retour du 14 janvier au 28 février 2028. Le restaurant sera fermé du 23 décembre au 13 janvier inclusivement.

